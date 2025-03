No solo fue "El Mencho", filtran presunto homenaje a "El Chapo" durante concierto de "Los Alegres del Barranco"

En redes sociales se difundieron nuevas grabaciones sobre el más reciente concierto de la agrupación musical "Los Alegres del Barranco", el cual se vio envuelto en polémica luego de que se revelara que durante el show se hizo un homenaje a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, los nuevos videos mostrarían que solo "El Mencho" fue homenajeado, sino también Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", exlíder del Cártel de Sinaloa.

Los nuevos videos muestran que "Los Alegres del Barranco" también cantaron una canción titulada "701", la cual está dedicada a "El Chapo". Al igual que en el caso de "El Señor de los Gallos", la agrupación utilizó gráficos con el rostro de Guzmán Loera. En cuanto al la letra del tema, la canción habla sobre la vida y obras del exlíder del Cártel de Sinaloa, donde se resalta que el narcotraficante apareció en la lista de los hombres más ricos del mundo.

Los Alegres del Barranco durante su concierto. Foto: @karolina_lopsot

Cabe recordar que fue en el año 2009 cuando "El Chapo" fue incluido en su lista de las personas más ricas del mundo de la revista Forbes. En aquel entonces, se estimó que Guzmán Loera tenía una fortuna de alrededor de mil millones de dólares, lo que lo colocaba en el puesto 701 de la lista de las personas más ricas del mundo. De ahí que el famoso narcotraficante obtuvo el apodo de "El 701" y se le compusieron varias canciones en honor a este apodo.

Sheinbaum reprueba apología al crimen en conciertos de "Los Alegres del Barranco"

En el concierto se homenajearon a criminales. Foto: @karolina_lopsot

Sobre lo sucedido en el más reciente concierto de "Los Alegres del Barranco", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada durante su conferencia mañanera de este lunes 31 de marzo. La mandataria lamentó lo ocurrido dentro del Auditorio Telmex, en Jalisco, y pidió que se realice una investigación sobre el caso, para evitar que este tipo de eventos se sigan realizando, ya que hacen una apología al crimen organizado y a los grupos delictivos que afectan a los y las mexicanas.

“No debería ocurrir eso. No está bien. Que se haga una investigación. No es correcto (...) Hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer una apología de la violencia ni de los grupos delictivos”, respondió la presidenta del país al ser cuestionada sobre el concierto de "Los Alegres del Barranco". Por su parte, el Auditorio Telmex también ya se pronunció y se deslindó de lo sucedido.

Auditorio Telmex comparte comunicado en redes

El recinto ya se pronunció en redes. Foto: Auditorio Telmex.

En el documento, las autoridades del Auditorio Telmex aseguraron que el recinto opera como un espacio de renta para artistas y promotores que estén interesados en presentar un espectáculo. En este sentido, las autoridades lamentaron lo ocurrido con el grupo "Los Alegres del Barranco", pero aseveraron que no tenían conocimiento sobre el repertorio, ni los gráficos que se presentarían, ya que esto es plena responsabilidad de los promotores.

"El equipo legal del Auditorio Telmex está revisando los contratos que se hacen con los promotores, explorando su posible modificación para que, en lo sucesivo, los artistas que se presentan el recinto se comprometan a evitar incurrir en apología del delito en su contenido, discurso y mensajes audiovisuales", sentenciaron las autoridades del recinto en un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales.