Impulsan diálogo sobre justicia territorial y hábitat en la Cámara de Diputados

Con el propósito de fortalecer el compromiso de México con la planificación urbana sostenible, la justicia territorial y la participación ciudadana, la diputada Claudia Rivera Vivanco, secretaria de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, encabezó el Foro "Alianzas para el Hábitat", un espacio de diálogo y construcción colectiva de estrategias viables para el desarrollo urbano en América Latina y el Caribe.

Durante su intervención, la legisladora destacó que las ciudades de la región enfrentan retos comunes, como el crecimiento desordenado, la inequidad en el acceso a una vivienda digna y la vulnerabilidad ante el cambio climático. En este contexto, subrayó la necesidad de generar agendas compartidas que articulen estrategias replicables y efectivas en toda la región.

"El reto es ponernos de acuerdo y atrevernos a hacer las cosas de manera diferente. No es solo una tarea de los gobiernos o instituciones, sino de todas y todos como ciudadanos. Debemos construir un modelo de desarrollo territorial que ponga en el centro la sostenibilidad, la justicia social y el derecho a la ciudad", señaló Rivera Vivanco.

Necesario consolidar políticas públicas en materia de vivienda: Carlos Martínez

En este marco, Carlos Martínez Velázquez, exdirector del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), destacó la necesidad de consolidar muchas de las políticas públicas en materia de vivienda, y generar consensos y acuerdos de hacia dónde tiene que moverse la agenda, priorizando el hecho de que el tener una casa es un derecho.

“Y por lo tanto como Estado estamos obligados a buscar la consolidación de ese derecho a favor de las personas y principalmente, de quienes menos tienen, pero además la vivienda, es un derecho que multiplica otros derechos. Si se ponen a pensar, una vivienda que no está ubicada cerca de un hospital o de una escuela, pues hace imposible ejercer el derecho a la educación o a la salud”, expresó.

Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y coordinador del corredor Pacifico de la Secretaría de Economía, expuso que el tema más trascendental que hay en la actualidad, es el medio ambiente, en el que debe construirse un modelo de cooperación y un plan maestro para garantizar el hábitat a las próximas generaciones.

“Si no hay un Plan Maestro, si no hay un modelo, las ciudades no van a caminar más allá, y el problema de las ciudades, es la visión cortoplacista, en donde empieza una administración, y la que sigue vuelve a empezar, en temas tan centrales como el medio ambiente y otras, en donde no tenemos la capacidad de tener una visión a futuro”, comentó.

Bern Fanenstein, director ejecutivo de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, resaltó la importancia que, en el trabajo por encontrar soluciones a estos temas, haya debate, pluralidad y acuerdos.

El foro contará con tres conversatorios clave:

1.- La primera línea de acción por el hábitat, donde se abordarán los desafíos iniciales y compromisos fundamentales en el desarrollo urbano.

2.- Las agendas por el hábitat de las comisiones legislativas, espacio donde se discutirán los avances y propuestas normativas en materia de desarrollo sostenible.

3.- Aportes de la sociedad civil por el hábitat, un diálogo sobre la importancia de la participación ciudadana en la transformación de las ciudades.

El foro se realizó en coordinación con la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal y la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (CIHALC), la cual representa un esfuerzo intersectorial e intergubernamental para fomentar el diálogo, fortalecer la cooperación y generar soluciones innovadoras en materia de hábitat.