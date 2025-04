Los escenarios internacionales están siendo testigos del regreso de Shakira luego de varios años de ausencia, una separación sumamente mediática y un disco que se convirtió en un estandarte entre las mujeres que ya no lloran, facturan. Y es que el éxito de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" ha sido arrollador, con la cantante colombiana cautivando a millones de fans en cada una de sus poderosas presentaciones.

Con un récord histórico en la Ciudad de México, el show traido por la intérprete de "Antología" no sólo son una muestra de su impresionante talento musical, sino también una declaración de su resiliencia personal tras las dificultades que vivió en su vida privada. Sin embargo, esta gira no ha estado exenta de controversia, pues durante una de las presentaciones de "La Loba", sus fans descubrieron una infidelidad por parte de otro de los espectadores.

Todo comenzó en un concierto de Shakira donde un grupo de mujeres se encontraban disfrutando del concierto mientras cantaban y bailaban al ritmo de los éxitos de la cantante, pero lo que parecía ser una noche de diversión cambió de repente cuando una de las asistentes comenzó a grabar el evento y durante la grabación se captó una conversación en donde un hombre parecía engañar descaradamente a su pareja.

Captan infidelidad en pleno concierto de Shakira

Este hombre, aparentemente distraído por su conversación en el teléfono, estaba involucrado en una situación bastante incómoda ya que mientras las mujeres disfrutaban del espectáculo, él mantenía una conversación con una mujer a través de WhatsApp, quien le preguntaba si llegaría tarde, y él, sin mayores detalles, le respondía que estaría "un ratito" retrasado.

Lo más revelador de la conversación fue el hecho de que él había pedido a su pareja que llamara a su madre, su suegra, porque no podía responderle a ella en ese momento. Esto despertó la curiosidad de quienes estaban alrededor, especialmente cuando se hizo evidente que la mujer con la que conversaba no era la misma que la que lo acompañaba en el concierto.

Pero el golpe de gracia fue el descubrimiento de que la mujer estaba agendada en su teléfono con el curioso nombre de "Esposa Ardillita" y esto fue suficiente para que la autora del video decidiera hacer público el incidente. En TikTok, la mujer compartió su video que rápidamente se viralizó, llegando a miles de personas quienes no tardaron en reaccionar y compartir su indignación, uniendo a miles de personas para encontrar a la víctima y hacerle saber la presunta infidelidad de su esposo.

Aunque hasta este momento no se sabe si la mujer engañada ha tomado conocimiento de la situación, los comentarios en las redes sociales reflejan un claro respaldo a la víctima de esta traición. Muchas personas mostraron su desaprobación sobre el comportamiento del hombre y otras se preguntaron cómo es posible que alguien decida traicionar a su pareja en un evento tan público como un concierto de Shakira, un ícono del empoderamiento femenino.

Shakira está experimentando un regreso triunfal a los escenarios internacionales con su gira mundial tras varios años de ausencia.

Fotografía: Instagram/@shakira

Shakira como símbolo de resiliencia y empoderamiento

Hasta el momento, Shakira no ha comentado públicamente sobre el incidente ocurrido en su concierto, pero esta infidelidad captada en pleno concierto adquirió una dimensión aún más significativa al tomar en cuenta el contexto en donde sucede la gira. Y es que a través de su música y sus palabras, la cantante ha querido inspirar a otras mujeres a que se empoderen y sigan adelante después de ser traicionadas, por lo que "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" no solo es una gira, es una celebración del fortalecimiento personal y una llamada a la resiliencia frente a las adversidades.

Es así como el incidente de la infidelidad ocurrido en su concierto no parece ser algo que Shakira haya anticipado, pero se une a la serie de historias que muchas de sus seguidoras pueden identificar como parte de su propia lucha emocional. La respuesta de sus fans ante este escándalo también refleja la conexión personal que sienten con la artista, quien logró transformar su dolor en fuerza.