Octavio de la Torre asegura que el Plan México es “muy interesante” y aborda temas que era importante que se fortalecieran

Octavio de la Torre, Presidente de la Concanaco Servytur, aseguró que el Plan México le parece “muy interesante” y que los cinco puntos presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum en el museo de Antropología, dijo que lo importante será la implementación y el seguimiento.

Añadió que “es una respuesta de una política nacional porque cada uno tiene fechas, tiene etapas, tiene decretos, publicaciones y ahora lo que sigue va a ser la implementación y el seguimiento”, en entrevista con Lupita Juárez para El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Octavio de la Torre señaló que esas políticas públicas ayudan a abonar en un ambiente que los mismos indicadores establecen que es compleja pero que está seguro al menos a los 2 millones de empresarios y empresarias que le toca representar “siempre estarán animosos de salir adelante y de seguir fortaleciendo sus comunidades y las actividades económicas que realizan”.

"Me parece muy interesante que la planeación que está haciendo la Presidenta, no es un proyecto de meses o de semanas, está hablando de un proyecto con etapas que va hasta el 2030 y me parece que es importante, interesante", subrayó Octavio de la Torre.