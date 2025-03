El comediante Mau Nieto es diagnosticado con cáncer en la piel, comparte un preocupante VIDEO

La tarde del miércoles 26 de marzo el nombre del comediante y conductor de televisión, Mau Nieto, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de que compartiera un video en redes sociales informando que fue diagnosticado con cáncer en la piel.

Ante sus más de 700 mil seguidores en Instagram, el colaborador del programa "Me Caigo de Risa" subió una grabación explicando todo el proceso que ha enfrentado tras ser diagnosticado con cáncer en la piel. El comediante recomendó el uso de protector solar para evitar este tipo de enfermedades.

Hace unas horas el standupero, Mau Nieto, uno de los más famosos en el país, subió un video que generó bastante preocupación entre sus fans al revelar que fue diagnosticado con cáncer en la piel, motivo por el que actualmente está en tratamiento y en proceso de recuperación.

En la grabación Mau Nieto relató que hace unos meses se percató que le apareció un "granito" en la zona del pecho. El comediante no le tomó mayor importancia e incluso se lo "rascó" varias veces. Tiempo después se percató que el "granito" había mutado.

Al percatarse que el "granito" había tomado otra forma, la esposa de Mau Nieto, quien es dermatóloga, le hizo unos estudios y le dijo que tenía cáncer en la piel. El también conductor de televisión explicó que a pesar de lo alarmante que suena la noticia no es "nada grave".

"Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer en la piel. Nada grave. Un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño, me lo rascaba, una vez me sangró. Después se empezó a poner raro, parecía una quemada de cigarro", explicó.