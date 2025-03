"No me siento segura en México": Aleska Génesis reacciona al rumor de un atentando en su contra | FOTOS

La noche del miércoles 26 de marzo trascendió que Aleska Génesis, exparticipante de "La Casa de los Famosos All Stars" de Telemundo, sufrió un atentado en el Estado de México. El rumor surgió después de una publicación en redes sociales del fotógrafo, Jesús Galeana.

Por medio de sus historias en Instagram, Jesús Galeana, informó que Aleska Génesis, detenida tras salir del reality show de Telemundo y liberada horas más tarde, se convirtió en víctima de un atentando. Sin especificar lo qué sucedió, la publicación detalló que los hechos ocurrieron en el Estado de México.

Después de que rumor tomara más fuerza, la modelo, Aleska Génesis, reapareció en redes sociales al compartir un comunicado en su cuenta en Instagram. La exparticipante de "La Casa de los Famosos All Stars" explicó que está bien, pero no confirmó ni desmintió si sufrió un atentado.

En el escrito, la famosa nacida en Venezuela dijo que no se siente segura en México, país que le ha dado "tanto". Aleska Génesis hizo un llamado para que le brinden protección después de ser señalada por el robo de joyas de alta gama, delito por el que ha sido detenida en dos ocasiones.

"No me siento segura en México. Espe país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: ¡protección!", escribió.