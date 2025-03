Haz este sencillo test de aguantar sobre una pierna y te diré un dato clave sobre tu envejecimiento

Es importante señalar que la capacidad de mantener el equilibrio sobre una sola pierna puede decir mucho más sobre tu salud de lo que piensas. Un test tan simple como pararse sobre una sola pierna puede ser clave para evaluar tu estado físico y neuromuscular. Según una investigación reciente, tu capacidad para sostenerte de este modo podría incluso predecir tu envejecimiento y el riesgo de caídas mejor que la fuerza muscular o la velocidad al caminar.

El simple gesto de aguantar sobre una pierna, implica mucho más que fuerza muscular. Según estudios realizados, mantener el equilibrio en una sola pierna, como es este test, requiere la participación de múltiples sistemas en el cuerpo: visión, sistema vestibular (el que nos ayuda a percibir el movimiento) y control neuromuscular. Con la edad, la coordinación de estos sistemas disminuye, haciendo que sea cada vez más difícil mantener la estabilidad.

Así es el test que revela información clave sobre tu envejecimiento

En 2022, se publicó en la revista British Journal of Sports Medicine una investigación que reveló que la incapacidad para aguantar en pararse en una sola pierna durante 10 segundos se asociaba con un riesgo de muerte dos veces superior en personas a partir de los 50 años. Tras evaluar a 1 702 individuos de entre 51 y 75 años, los autores encontraron que quienes no pasaban la prueba tenían una tasa de mortalidad significativamente mayor durante un seguimiento de 7 años.

Otro estudio realizado por la Clìnica Mayo, con 40 adultos sanos mayores de 50 años corroboró esos hallazgos. Según sus conclusiones, publicadas en octubre de 2024 en PLOS One, la capacidad de mantener el equilibrio sobre una pierna (especialmente sobre la no dominante) no solo disminuye significativamente con la edad, sino que es el mejor indicador del envejecimiento neuromuscular. La duración del equilibrio en una sola pierna es lo que más se ve afectado por la edad.

El equilibrio es esencial para evitar caídas, algo que puede resultar de gravedad en personas mayores. Fuente: Pinterest

Es importante señalar que mientras que la fuerza muscular es clave para actividades diarias como levantarse de una silla o cargar objetos, el equilibrio es esencial para evitar caídas, un problema grave entre las personas mayores. Por ello, es importante realizar ejercicios con las piernas para evitar consencuencias graves, como fracturas que llevan a la pérdida de movilidad e independencia. Afortunadamente, el equilibrio se puede mejorar con la práctica, realizando ejercicios tan simples como pararse sobre una pierna y caminar en línea recta o sobre superficies inestables. También resulta esencial mantener una fuerza muscular adecuada. El yoga y el taichí, por ejemplo, son excelentes para mejorar la estabilidad y la coordinación.