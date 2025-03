Karina Torres estuvo a punto de ser estafada en plena transmisión: “Mugrosa, ponte a hacer algo productivo"

Karina Torres ha ganado popularidad en redes sociales como integrante de "Las Perdidas", con quienes comparte cualidades como la autenticidad y sentido del humor con el que recientemente hizo frente a una supuesta estafa. Y es que mientras esperaba en una estación de autobuses en la Ciudad de México una mujer se acercó a ella para intentar manipularla con una triste historia y así obtener dinero, pero no lo logró ya que la youtuber la descubrió a tiempo.

Amigas de Wendy Guevara y Paola Suárez se han sumado a "Las Perdidas" conquistando a los fanáticos con su peculiar sentido del humor y agilidad para responder a las burlas de los internautas durante sus transmisiones en vivo. Aunque en esta ocasión se habría tratado de un intento de estafa que quedó evidenciado gracias a un video de Karina Torres, quien al darse cuenta de lo ocurrido le hizo una advertencia a la mujer señalando que podría ir a prisión.

Todo ocurrió en plena transmisión, cuando una mujer se acercó a Karina Torres para contarle que había viajado desde Chiapas a la Ciudad de México bajo la promesa de conocer a Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, pero al llegar habría descubierto que se trató de un engaño. Conmovida por su relato, la influencer se ofreció a pagar el boleto para que la mujer pudiera regresar a su casa, pero de un momento a otro notó inconsistencias.

Aunque la mujer no fue la única que intentó obtener dinero de Karina Torres, pues otro sujeto -del que tampoco mostró el rostro durante la transmisión- se acercó a ella para pedirle ayuda y pagar una cuenta que tenía pendiente argumentando que tenía problemas para hacerlo. Ante esto, la creadora de contenido advirtió entre risas a la joven que dejara de estafar a la gente ya que eso podría llevarla a prisión.

“Es puro enredo, yo ya no caí más en esa trampa (…) Los estafadores a todo lo que da aquí en la central, hermanas, no, a mí ya no me cuentan. Yo estuve, trabajé desde los 15 años, estuve desde chiquilla en León y Ciudad de México, anduve en muchos escándalos, no me vas a venir a contar los dientes, mugrosa", respondió.