Vaughan Murrae será la hermana menor de Malcolm en los nuevos capítulos de la famosa serie

Una de las series más queridas por el público mexicano, "Malcolm el de en medio", está muy cerca de regresar con un total de 4 capítulos durante algún momento del año 2025. Así lo han dado a conocer los protagonistas y la empresa Disney Plus, quienes no han dejado de compartir numerosos anuncios ni palabras de emoción por la noticia.

"Malcolm el de en medio" es una serie de comedia estadounidense que se emitió originalmente desde el 9 de enero de 2000 hasta el 14 de mayo de 2006. La trama se centra en Malcolm Wilkerson, un niño superdotado que vive en una familia disfuncional de clase media-baja. La serie sigue las caóticas aventuras de todos ellos.

Por el momento ya tenemos algunos personajes clásicos en la bolsa, empezando por Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Justin Berfield y Christopher Kennedy Masterson. Lamentablemente, Dewey, interpretado por Erik Per Sullivan, cambiará de actor ante la negativa de éste último por volver a la televisión.

Nuevos personajes en "Malcolm el de en medio" rompen el estereotipo

Pero también tendremos muchos nuevos personajes, entre los que destaca la hija de Hal y de Lois. Recordemos que en el último capítulo de la serie, se da a conocer que la familia de nueva cuenta está esperando un bebé, pero no se sabe más de la historia porque ahí terminó la emisión.

El papel será interpretado por Vaughan Murrae, actore no binarie que alcanzó la fama gracias a sus pequeños papeles en Hollywood desde muy temprana edad. Su trabajo más popular, con el que ganó algunos premios, fue "Before I Change My Mind" de Trevor Anderson.

De acuerdo con medios estadounidenses, se trata de un personaje de nombre Kelly que también es no binarie. Además, su descripción agrega que es alguien que siempre saca buenas calificaciones y ya es más sabia que la mayoría de la familia, además de que goza de una gran madurez.

Así dio la noticia. Crédito: maughanmurrae

¿De qué se trata Malcolm el de en medio?

La serie se distingue por su estilo de comedia poco convencional, su humor irreverente y su capacidad para abordar temas cotidianos desde una perspectiva única. A diferencia de otras comedias familiares, "Malcolm el de en medio" no idealiza la vida familiar, sino que muestra sus aspectos más crudos y realistas. Esto resonó con el público, que se identificó con las situaciones y los personajes.

El elenco de la serie contribuyó significativamente a su éxito. Frankie Muniz interpretó a Malcolm, mientras que Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois) ofrecieron actuaciones memorables como los padres excéntricos. Justin Berfield (Reese), Erik Per Sullivan (Dewey) y Christopher Kennedy Masterson (Francis) completaron el elenco principal como los hermanos del protagonista.

La serie recibió elogios de la crítica, ganó numerosos premios, incluyendo siete premios Emmy y un premio Peabody. Su popularidad perdura hasta el día de hoy, muchos la consideran una de las mejores comedias de situación de todos los tiempos. La serie se emite actualmente por Disney Plus.