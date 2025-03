Caleb Ellsworth-Clark será Dewey en los nuevos capítulos de "Malcolm el de en medio" tras la negativa de Erik Per Sullivan

Los fanáticos de Malcolm el de en medio. han recibido una de las peores noticias que podrían recibir pues se confirmó que Erik Per Sullivan no retomará su icónico papel de "Dewey" en el regreso de la querida comedia, luego de que se anunciará una nueva serie que continuará lo hecho en Malcolm El de en medio

Según el medio Variety, el actor Caleb Ellsworth-Clark será el encargado de dar vida al entrañable hermano menor en esta nueva etapa de la serie. La decisión de Per Sullivan de no regresar no ha sorprendido a muchos, ya que, tras el final de la serie en 2006, el actor se alejó por completo del mundo de la actuación.

Afortunadamente, gran parte del elenco original sí estará de vuelta. Christopher Masterson que interpretó a Francis, Justin Berfield como Reese y Frankie Muniz el icónico Malcolm, si retomarán sus papeles, al igual que Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes nuevamente serán los inolvidables Hal y Lois.

Además, Anthony Timpano y Vaughan Murrae regresarán como Jamie y Kelly, los hermanos menores de la familia, por lo que la negativa de Erik Per Sullivan sigue siendo una dura pérdida por parte del elenco original, pues su pasó por la serie fue uno de los más importantes.

¿De qué trata la nueva serie de Malcolm el de enmedio?

Aunque ya se conoce la trama de estos nuevos episodios, se ha revelado que la historia girará en torno a Malcolm y su hija, quienes serán arrastrados al caos familiar cuando Hal y Lois los convoquen para la celebración de su 40.º aniversario de bodas, siendo este el hilo de la nueva temporada.

Sin embargo, aún no se sabe cuándo se estrenan los nuevos episodios y mucho menos la fecha de un posible tráiler, por lo que habrá que esperar más información de Disney+ en los próximos meses para saber qué pasará con una de las series más importantes para Latinoamérica.

¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark, el nuevo Dewey?

Caleb Ellsworth-Clark es un actor canadiense que ha construido su carrera en cine y televisión con diversos papeles en producciones reconocidas. En la pantalla grande, ha participado en películas como The Silencing (2020), donde interpretó a "Taller Brother", Nightmare Alley (2021), en la que dio vida a "Drunk #1", y Spiral: From the Book of Saw (2021), donde apareció como "Bike Courier".

En televisión, ha tenido apariciones en exitosas series, destacando su papel como "Tucker Gardner" en Wynonna Earp (2017), además de participaciones en The Handmaid's Tale (2019) como "Guardian #1" y en The Expanse (2020) interpretando a "Vedasto".