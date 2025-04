Maribel Guardia estalla ante las acusaciones contra su esposo, Marcho Chacón, y denuncia amenazas de Imelda Garza

El pleito legal que comenzó en enero pasado entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñon, sigue dando de qué hablar ante la ola de declaraciones que surgen sobre los implicados. Como las más recientes contra Marco Chacón en las que señalan que presuntamente falsificó el testamento de Julián Figueroa y una supuesta escena de violencia entre ellos, algo ante lo que reaccionó la vedette tras semanas de mantenerse alejada de la polémica.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “De primera mano”, Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Garza, dio a conocer que el testamento de Julián Figueroa habría sido falsificado presuntamente con la intención de dejar fuera a la viuda del cantante como beneficiaria. Además, reveló que existió un supuesto conflicto entre el hijo de Maribel Guardia y Marco Chacón en el que éste último lo agredió físicamente. A esto se suma lo declarado por Infante, quien indicó que el esposo de la vedette habría tenido un romance con Imelda Garza.

La actriz de "Lagunilla mi barrio" negó las acusaciones contra su esposo, Marco Chacón, asegurando que en el documento que exhibió el abogado de Imelda Garza muestra a José Julián, su nieto, como heredero universal de Julián Figueroa. Respecto al supuesto pleito entre ellos, Guardia aseguró que siempre existió una buena relación y los describió como "almas gemelas" ya que estuvieron juntos desde que el hijo de la actriz tenía 2 años de edad.

“Lo que me sorprende del testamento es que, a mi me encantó que cuando salió el testamento el heredero universal de mi hijo es José Julián, mi nieto. ¡Por qué va a ser falso! Yo hubiera creído que es falso si me deja a mí la mitad del rancho, si se lo deja a Marco, a una hermana o a un tío, pero se lo dejó a su propio hijo. Julián estaba casado por bienes separados, yo creo que al que quería proteger es a su hijo”, dijo Maribel Guardia en un encuentro con los medios en su llegada al aeropuerto retomado por "Qué buen chisme" en YouTube.