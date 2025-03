María José le responde a los haters por pedirle a Shakira que empiece a tiempo sus conciertos | VIDEO

María José se puso en el ojo del huracán después de pedirle a Shakira que comience a tiempo sus conciertos en el Foro GNP. La cantante habría hecho enojar a los fans de la cafetalera, por lo que aprovechó sus redes sociales para responderle a todos los que la estaban atacando por el video donde se dirigía a la estrella colombiana. Tras ver todo el hate que le estaba llegando, la Josa habría sacado un nuevo video en su cuenta de Instagram para responderle a todos.

El "problema" comenzó gracias a que la exintegrante de Kabah asistió al evento de Shakira en el que salió tarde, por lo que la Josa y habría externado su queja. El motivo de la queja se debía a que había asistido al evento junto a su hija, quien se tenía que levantar temprano al día siguiente para acudir a la escuela. Esto habría sido del enfado de los fans de la cafetalera.

Los fans de la cafetalera dejaron claro que no entendían porque la gente llevaba a niños a los conciertos, más cuando son entre semana, pero el enfado no quedó ahí. La realidad es que la queja también iba debido a que los niños sólo se saben las canciones de moda y las que salen en TikTok, mientras que existen algunos otros fans que conocen toda la trayectoria de Shakira. Otros le preguntaron si ella comenzaba a tiempo o por qué se tomaba la libertad de pedirle eso a la colombiana.

Ante todos los mensajes que recibió en su contra, la Josa decidió hacer otro video, en el que le explicaría a todos los internautas que en realidad se trataba de una broma. Ella sabía que Shakira jamás iba a ver su video y mucho menos a responderle. Sólo estaba haciendo uso del sarcasmo y aprovechar lo que había ocurrido previo a comenzar el concierto de Shaki.

"Oigan definitivamente no saben reírse de la vida. Hay que gozarla, hay que gozarla. Yo sé que Shakira obviamente no me va a pelar. Es broma, si saben, ¿no? Sar cás mo", expresó entre risas la exintegrante de Kabah.