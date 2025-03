El influencer argentino Gerónimo Arias pierde dos dedos al caer de un acantilado | VIDEO

Todo comenzó el día 23 de marzo de 2025, cuando el propio influencer subió a sus redes sociales un video con la mano vendada y llena de sangre. Aunque se le puede ver muy tranquilo durante las palabras que dio, asegura que una piedra le amputó un par de dedos al caerle encima.

"Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo. Cuando caí, una de las piedras que cayó conmigo, cayó encima de mí y me amputó dos dedos de las manos"