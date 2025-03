Tom Hanks regresa como Forrest Gump para el video musical de su hijo, Chet Hanks

Hace algunos días, la banda de rock y country Something Out West, formada por el joven Chet Hanks, hijo del célebre actor Tom Hanks, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un video musical que rápidamente acaparó la atención de los medios y fans por su toque nostálgico y familiar.

El clip acompaña a la canción "You Better Run" y no solo presenta la creatividad única de la banda, sino que también rinde homenaje a uno de los filmes más emblemáticos en la carrera de Tom Hanks: "Forrest Gump" (1994). En este homenaje, Chet Hanks se pone en la piel del inolvidable Forrest, mientras que su papá hace una aparición inesperada, generando una ola de reacciones entre las y los fans de ambos.

Al elegir "Forrest Gump" como tema central de su video musical, Chet Hanks y Something Out West no solo rinden un homenaje a la obra del actor, sino que también aprovechan la oportunidad para explorar la relación entre ambos en un contexto profesional. Chet, quien trabajó en diferentes facetas del entretenimiento, como actor y productor, busca constantemente construir su propio legado, a menudo rodeado de la sombra de su padre. En este video, sin embargo, el músico demuestra que su talento es indiscutible al reinterpretar a un personaje tan querido por el público, y a la vez, ofrece una emotiva y divertida cápsula de nostalgia para quienes crecieron viendo la película.

El homenaje a "Forrest Gump" en pleno siglo XXI

Uno de los aspectos más destacados del video de "You Better Run" es la recreación de escenas emblemáticas de Forrest Gump, lo que genera una conexión instantánea con los fans de la película. Chet Hanks, como Forrest, revive momentos memorables como la famosa fuga de la escuela, cuando el personaje corre por primera vez con una rapidez inusitada, librándose de los niños que lo acosaban.

Este acto de resistencia es uno de los momentos más recordados de la película, y la forma en que Chet lo reproduce en el video trae consigo una mezcla de simpatía y nostalgia.

Fotografía: Captura de pantalla/YouTube.

En otro momento clave, el video emula la célebre escena en la que Forrest corre a través del país durante un periodo prolongado de tiempo. Esta caminata interminable se convierte en una de las metáforas centrales del personaje, pues refleja la sencillez y determinación de Forrest frente a las adversidades. Para esta parte, Chet Hanks no solo recrea las mismas imágenes visuales, sino que también lleva el mismo atuendo icónico: un conjunto gris, una camisa de cuadros y las zapatillas Nike Cortez, que se hicieron famosas gracias a la película.

Un homenaje particularmente conmovedor es la recreación de la escena de la pluma flotando en el aire, un símbolo recurrente en el filme, que evoca el tema del destino. Este guiño visual, de apenas unos segundos, resume a la perfección el espíritu de Forrest Gump, donde lo más extraordinario sucede en medio de lo aparentemente más común.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más comentados del video es la breve pero significativa aparición de Tom Hanks. En una escena que mezcla la nostalgia con el humor, el actor observa a su hijo Chet interpretando a su propio personaje de Forrest Gump, con una expresión entre curiosa y cómica.

Para los fans de ambos, este acto de apoyo mutuo refuerza la idea de que, más allá de los reflectores y las cámaras, la familia sigue siendo el pilar fundamental de sus vidas.

Fotografía: Captura de pantalla/YouTube.

La interacción entre ambos refleja una relación cálida y cercana, pero también establece una especie de conexión generacional entre los dos, demostrando que, aunque Chet esté inmerso en un proyecto que homenajea la carrera de su padre, sigue siendo un acto de colaboración entre familia.

Es así como la participación de Tom Hanks en el video no solo agrega un toque de humor y humanidad a la producción, sino que también representa el vínculo único entre padre e hijo, que ha sido tan evidente a lo largo de sus respectivas carreras. En muchos sentidos, este cameo simboliza la transición de Tom Hanks de ser un icono de Hollywood a ser un padre que apoya la carrera emergente de su hijo.

Así se ve Tom Hanks en el nuevo video de la banda Something Out West

Y es que el impacto cultural de "Forrest Gump", la película dirigida por Robert Zemeckis logró perdurar durante más de dos décadas, convirtiéndose en un referente del cine estadounidense. La interpretación de Tom Hanks, quien ganó el Premio Oscar por su papel en este filme, sigue siendo uno de los momentos más icónicos en la historia del cine.