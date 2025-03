Marvel Studios habría cancelado la película de "Blade" protagonizada por Mahershala Ali

Blade es una de las películas más esperadas por parte de los fanáticos de Marvel, luego del adiós de Wesley Snipes con las dos primeras cintas de Blade, que además tuvo la fortuna de que Guillermo del Toro dirigiera una de las cintas, incluyendo a Ryan Reynolds como parte del universo.

Ahora tras el anuncio en 2019 de que se haría una nueva película del famoso vampiro y que además de que sería parte del Universo Cinematográfico de Marvel, la película enfrentó un montón de problemas, luego de que Mahershala Ali fuera anunciado como el nuevo Blade.

Así mismo tras el rumor de la llegada de Chad Stahelski, famoso director de las películas de John Wick, parece que la película podría ser cancelada o enlatada, ya que diversas fuentes han asegurado que no solo la película ha sido pausada, sino que ya no podría no suceder nunca.

¿”Blade” de Mahershala Ali estaría cancelada?

Según fuentes cercanas a la producción, el camino de Marvel y Blade estarían separados, puesto que el proyecto estaría siendo congelado de manera radical y aunque podría volver en un futuro, con los estrenos cada vez más cercanos de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars ya no sería opción.

Mientras que para Mahershala Ali, quien también protagonizó Green Book, sería utilizado para películas como Avengers: Secret Wars o un posible Midnight Suns, pero todo se ha vuelto incierto debido al regreso del mismo Wesley Snipes en la película de Deadpool y Wolverine.

RUMOR: Según Comicbook, Marvel habría cancelado la película de Blade. El proyecto protagonizado por Mahershala Ali se ha mantenido en el limbo por años, cambiando varias veces de directores y guionistas. pic.twitter.com/dD8JcJk4v5 — Gaby Meza uD83CuDF7F (@GabyMeza8) March 29, 2025

La única aparición que ha existido del famoso vampiro híbrido fue en el filme de 2021 Eternals, quién como parte de una escena post-créditos, Mahershala Ali se le aparece al Caballero Oscuro y le muestra la famosa espada de Ébano, aunque no se le ve en cámara y solo suena su voz.

De momento solo queda esperar a que Marvel decida incluirlo en algún proyecto, pues desde entonces su participación como Blade ha sido nula, mientras que personajes de poco peso e importancia en los cómics han comenzado a ser personajes recurrentes en un universo que necesita ya a los héroes más icónicos de su lugar de origen.