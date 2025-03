Facundo enfurece a fans al decir que Titanic es la "película más sobrevalorada" en la historia del cine

Uno de los personajes más emblemáticos en la televisión mexicana es, sin duda alguna, Facundo; conocido por su multifacética carrera, se ha destacado como conductor de televisión e influencer, donde comparte su amor por diversos deportes. Sin embargo, rara vez se había abierto con su público acerca de una de sus pasiones más profundas: el cine.

En su más reciente participación en el podcast "La Cinemafia", Facundo tuvo la oportunidad de compartir con los conductores Pamela Cortes-Roemer y Anuar A. Canavati, su extenso conocimiento cinematográfico, que incluye una lista de sus filmes y directores favoritos. Durante esta conversación, Facundo no solo mostró su dominio del tema, sino que también reveló anécdotas personales que mostraron su conexión íntima con el cine, incluyendo una peculiar experiencia con Quentin Tarantino, a quien encontró dentro de una tienda de discos en Los Ángeles.

Pero una de las revelaciones más impactantes de este episodio fue cuando Facundo, al ser interrogado por Pamela sobre cuál consideraba él la película más sobrevalorada de la historia, no dudó ni un segundo en señalar "Titanic", la famosa obra dirigida por James Cameron. La cinta, que arrasó en taquilla y se llevó numerosos premios, sigue siendo considerada un clásico dentro del cine; no obstante, para Facundo, "Titanic" no solo está lejos de merecer tal reconocimiento, sino que representa todo lo que considera problemático en la industria del cine.

La película más sobrevalorada, según Facundo

No es un secreto para casi nadie que la película, estrenada en 1997, se convirtió en un fenómeno cultural y un éxito rotundo, no solo por sus efectos visuales impresionantes para la época, sino por la historia de amor imposible que entrelazaba los destinos de Jack (Leonardo DiCaprio) y Rose (Kate Winslet). Sin embargo, aunque Facundo reconoce sus logros en cuanto a la realización técnica, siente que la película no cumple con las expectativas que generó a lo largo de los años.

Tiene todos los cliches, es todo lo que hemos visto un millón de veces, dura siglos [...] La he visto 2-3 veces y sí creo que se fueron a la locura con Titanic, es demasiado, no está tan acá [...] Al final del día, es una historia de amor imposible, muy convencional, dijo Facundo para el podcast.

Por otra parte, Facundo reconoció que a pesar de su controvertida opinión sobre la cinta, ésta cuenta con aspectos interesantes, sobre todo la reconstrucción del Titanic, especialmente en las escenas que muestran el barco destrozado tras el naufragio, pero reiteró que, al final del día, "Titanic" es simplemente una historia de amor imposible que, en su opinión, es "muy convencional".

Facundo también dio una explicación más personal de por qué no conecta con la película y recordó que cuando era niño dio una conferencia sobre el Titanic en su escuela. Esta experiencia, lejos de acercarlo al mito romántico que la película de Cameron construye, lo llenó de un profundo conocimiento histórico sobre el verdadero hundimiento, lo que le generó una sensación de desconcierto al ver cómo la historia del "Titanic" fue transformada en un relato de amor ficticio.

¿Sabes qué puede ser? Que de niño di la conferencia del Titanic. Entonces, estaba muy "entitaniqueado"y estaba de "así no fue, el barco así no era". Como los we**** de cine que creen que saben más del director, dijo entre risas.

Esta crítica parece reflejar una postura más general sobre el cine comercial de Hollywood, donde las grandes producciones suelen seguir fórmulas probadas para garantizar el éxito, aunque a veces esto implique sacrificar la originalidad.

Fotografía: Instagram/@facufacundo

A pesar de las críticas hacia "Titanic", Facundo no es ajeno al trabajo de James Cameron, director que logró combinar historias épicas con avances tecnológicos revolucionarios en el cine. De hecho, Facundo confesó que, en general, disfruta del trabajo de Cameron, aunque este particular filme no le haya convencido del todo.

Facundo demuestra ser un experto en cine

De la misma forma, es interesante notar que en este mismo podcast, el conductor no dudó en mencionar lo que considera una de las películas más infravaloradas: "Don Ratón y don ratero", una comedia mexicana. Para él, este tipo de películas, a pesar de no recibir la atención de las grandes producciones internacionales, poseen un valor significativo dentro del panorama cinematográfico.