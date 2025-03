Fede Vigevani cuenta que le quitaron su maleta al llegar a Ciudad Juárez previo a su show | VIDEO

Fede Vigevani, uno de los creadores de contenido de Sudamerica más reconocidos, visitó Ciudad Juárez para realizar un show junto a Ian Lucas el pasado sábado. El cantante uruguayo aprovechó sus redes sociales para confirmar que ya se encontraban en la ciudad de Chihuahua listo para la presentación, pero al poco tiempo revelaría que le robaron la maleta donde llevaba los outfits para el show que tenía preparado para el pasado 22 de marzo.

El youtuber aprovechó su cuenta de Instagram, para ser más precisos sus historias, para relatar lo ocurrido en la ciudad del norte de México en la que se presentó. Fede contó a sus fans que no tenía ropa para el show debido le habían robado la maleta que llevaba con los seis looks que tenía previstos para el espectáculo. El robo del equipaje lo tenía molesto, ya que no podía creer que alguien hubiera hecho eso.

En el relato dejó claro que al salir del aeropuerto le dio la maleta a una persona de seguridad para que la llevara a la camioneta que los trasladaría al hotel. Lamentablemente, Fede se llevó una sorpresa, al llegar al lugar donde se iban a hospedar se dio cuenta que no tenía la maleta. El uruguayo de 30 años dejó claro que se le hacía una bajeza, peor también se mostró consternado, ya que le había dejado el equipaje a alguien que en teoría era de confianza.

"Chicos, alguien se robó mi maleta con todo lo de los show, ¿lo pueden creer? Acabo de llegar al hotel, me bajo de la camioneta y me doy cuenta que no está mi maleta. Cada vez que llegamos a un aeropuerto por un show, nos va a buscar seguridad y le di la maleta al de seguridad... me subo a la camioneta y cuando llego al hotel, no está la maleta. No sé que hacer, literalmente no sé que hacer. Por cada show uso como seis outfits diferentes. Literalmente tengo esta remera (camiseta) negra, un pantalón negro y nada más. no tengo nada. ¿Cómo puede ser la gente tan rata?", expresó en la Fede.

Vigevani compartió los loooks que tenía para el show en Cd. Juárez

Después de relatar la historia del robo de su maleta al llegar al aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua. El cantante uruguayo compartió tres historias más. Las primeras dos fueron mostrando los looks que tenía para el show y la tercera ya en el evento que realizó en la ciudad del norte del país.

Fede aseguró que solo tenía esa camiseta negra para el show (IG: fedevigevani)

En el primer look se muestra con la camiseta negra y el pantalón negro, lo mismo que llevaba puesto al llegar a Ciudad Juárez. En el segundo outfit, Fede aparece con un vestido rojo. Sin dar detalles de cómo lo consiguió, el youtuber solo expresó que era una de las prendas que tenía para la presentación.

El creador de contenido compartió que también podía salir con un vestido rojo (IG: fedevigevani)

En la tercera, en la que ya aparece en el show, Fede se muestra con el pantalón negro y una camiseta de la Selección Mexicana. Para esta historia aparece junto a todo su equipo de trabajo agradeciendo a todos los que acudieron al show y de paso mostrarle al mundo lo bien que se la pasaron a pesar de haber comenzado el día con el robo de su maleta.