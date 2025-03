Acusan a Nodal de plagiar "Vida en el espejo" de Enjambre para su nueva canción, "El Amigo"; estas son las "PRUEBAS"

Christian Nodal no deja atrás la polémica ya que desde su boda con Ángela Aguilar se ha convertido en un punto de mira por parte del público mexicano, quien no lo perdona por haber terminado con Cazzu a meses de que ambos se convirtieran en padres de una bebita de nombre Inti, Tras todo este escándalo, los famosos no han dejado de lanzarse indirectas en canciones, como ocurrió hace unos días que la argentina lanzó "Con otra", sino también con otras más como la de "El amigo" con una letra que supuestamente el mariacheño le habría dedicado a su ahora esposa.

Y es precisamente este éxito musical el que está poniendo en la mira a Nodal, pues en redes sociales se ha viralizado el rumor de que el cantante no fue tan original con este tema y como lo ha hecho en el pasado, ya que internautas lo están acusando de plagiar la canción "Vida en el espejo", uno de los grandes éxitos de Enjambre. De acuerdo con los argumentos virales en plataformas como TikTok, una de las pruebas que "confirma" esta teoría es que las melodías de dicho tema y de "El amigo", son parecidos.

Hasta ahora Christian Nodal no ha respondido a los señalamientos en su contra; sin embargo, sus fans han mencionado que el cantante también habría podido tomar inspiración de Enjambre, como lo han hecho muchos otros solistas o bandas, pues él ha demostrado ser fanático de la agrupación. Cabe recordar que cuando él y Belinda anunciaron su relación sentimental lo hicieron con el tema "Siempre tú".

Estas acusaciones en contra del esposo de Ángela Aguilar han dividido opiniones en redes sociales, donde algunos internautas coinciden en que las melodías de estos dos temas son bastante similares, mientras que otros más niegan que se parezcan y defendieron al famoso sonorense, algo que ha animado el debate en redes sociales. Entre los comentarios de algunos de los posteos de redes, se leen mensajes como:

¿Qué opinas? (Foto: TikTok @diegogo803)

"No encuentro a 'El amigo' como una copia", "se sabe que a Nodal le gusta Enjambre, en aquel video en un bote con Belinda tenían sonando de fondo 'Siempre tú'", "se echó a perder Nodal, era un buen compositor, ya está igualito a esa gente copiando", "y esa similitud está entre nosotros?", "Enjambre también le copió una melodía a una canción de The Legend Of Zelda" y "nomás le cambiaron la letra", se lee en redes sociales.

Cabe destacar que en TikTok se han posteado distintos videos en los que se comparte esta teoría; sin embargo, se debe de recordar que no se trataría del primer caso, ya que muchas agrupaciones musicales o solistas han sido acusados de plagiar tanto temas viejos como otros que ya fueron un éxito. Por otro lado, también se debe de recordar que no es la primera vez que algún cantante es señalado por supuesto plagio y cuando expertos en música hacen un análisis, descartan la idea, eso sin mencionar que muchos casos no llegan a juicio.

Un ejemplo claro de lo anterior es la esposa de Nodal, pues a inicios de año Ángela Aguilar se enfrentó a un caso viral en redes como este en el que se mencionaba que la cantante Adele la habría demandado por plagio ante las supuestas similitudes entre "Qué agonía" y "Rolling in the Deep": sin embargo, nunca existió una demanda por parte de la británica, algo que confirmó la propia dinastía Aguilar.