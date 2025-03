Bella Ramsey, actriz de "The Last Of Us", revela que fue diagnosticada con autismo en el rodaje de la serie

La segunda temporada de la exitosa adaptación televisiva de "The Last of Us" está a solo unas semanas de su estreno, programado para abril en la plataforma MAX. Sin embargo, mientras las y los fans esperan ansiosos el regreso de la serie, un tema personal relacionado con una de sus protagonistas emergió en medio de la euforia, pues Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie, compartió recientemente detalles sobre su diagnóstico de autismo, una revelación que ha dejado una huella significativa tanto en su vida personal como profesional.

Y es que la actriz, que se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión moderna debido a su gran talento frente a las cámaras, habló en una entrevista exclusiva con British Vogue sobre cómo fue recibir el diagnóstico durante la filmación de la primera temporada y cómo ha influido en su vida y carrera.

De acuerdo con lo explicado por la actriz, todo comenzó durante la grabación de la primera temporada de la serie en donde, con apenas tenía 18 años, comenzó a experimentar sentimientos de desconexión social y dificultades con ciertos aspectos de la vida diaria, lo que la llevó a explorar su situación más a fondo hasta por fin ser diagnosticada dentro del espectro autista, condición de la que no tiene reparos para expresar públicamente.

¿Qué condición tiene Bella Ramsey?

Según lo declarado por Ramsey a la revista, su diagnóstico comenzó en medio del proceso de grabación, después de que un miembro del equipo de producción, que tenía una hija autista, sugiriera que Bella podría estar en el espectro. Esta sugerencia motivó a la actriz a buscar una evaluación psiquiátrica ya que que nunca se había identificado completamente con los demás, sintiendo en la escuela como si fuera una “extraña”.

Aunque muchas personas asocian el autismo con desafíos sociales, Bella ha encontrado que su diagnóstico ha tenido un impacto positivo en su carrera como actriz.

Fotografía: Captura de pantalla/MAX.

Además, señaló que experimentaba problemas sensoriales típicos en las personas en el espectro autista y que también tenía una conciencia aguda de las microexpresiones y el lenguaje corporal de otras personas. Por ello, a pesar de que la actriz siempre había tenido algunas inquietudes sobre su comportamiento y cómo se relacionaba con los demás, el diagnóstico fue un alivio para ella, permitiéndole finalmente comprenderse mejor y ver su mundo desde una perspectiva más cálida y comprensiva.

Me diagnosticaron autismo cuando estaba filmando la primera temporada de The Last of Us. Me permite caminar por el mundo con más gracia hacia mí misma [...] Tener que aprender de forma más manual a socializar e interactuar con quienes me rodean me ha ayudado con la actuación, declaró Bella Ramsey para British Vogue.

El testimonio de Bella Ramsey es un ejemplo claro de cómo la representación de la neurodiversidad en los medios es fundamental para la inclusión y visibilidad, pues aunque el autismo sigue siendo un tema que rara vez se trata de manera profunda en la pantalla, las figuras públicas como Ramsey pueden desempeñar un papel crucial en la sensibilización y normalización de este diagnóstico.

La actriz explicó que el diagnóstico le ha dado la oportunidad de aceptar y abrazar sus diferencias.

Fotografía: Captura de pantalla/MAX.

¿Cuántos capítulos tiene The Last of Us 2?

La primera temporada de "The Last of Us" cubrió en su totalidad la trama del primer videojuego desarrollado por Naughty Dog, que retrata la lucha de Joel y Ellie por sobrevivir en un mundo devastado por un hongo mutante que convierte a los humanos en criaturas similares a zombies. Al final de la temporada, la historia alcanza su clímax con una de las decisiones más controvertidas de la narrativa: Joel decide salvar a Ellie, evitando que un grupo de científicos le quite la vida para extraer una cura para la pandemia.

Ahora bien, la segunda temporada promete ser aún más intensa y emocional; basada en "The Last of Us Part II", la continuación del videojuego presenta un giro inesperado: la relación entre Ellie y Joel se verá seriamente afectada cuando la joven descubre lo que su padre adoptivo hizo para salvarla. La serie comenzó a mostrar algunas imágenes y avances de esta temporada, revelando el conflicto emocional serán temas predominantes en los próximos episodios.

Como es típico en las adaptaciones de videojuegos a la pantalla, los productores han sugerido que la trama de esta secuela podría extenderse más allá de una sola temporada, dividiendo los eventos en varias entregas y aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se especula que podríamos ver "The Last of Us Part II" dividido en dos o incluso tres temporadas más. Por lo pronto, la segunda temporada se estrenará el próximo 13 de abril por medio de MAX y la distribución de cada capítulo quedará así: