Valentina Gilabert agradece los mensajes de apoyo que recibe: "han sido gran parte de mi recuperación"

Valentina Gilabert continúa su proceso de recuperación luego de haber recibido 12 puñaladas por parte de Marianne "N", por lo que no dudó en agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores. A través de sus historias de Instagram compartió lo complicado que ha sido este proceso.

En la publicación expresó su agradecimiento con todas las personas que le enviaron mensajes, los comentarios y oraciones que fueron parte fundamental en su proceso de recuperación y reconoció que sigue leyendo todos los mensajes de apoyo que le hacen llegar a través de redes sociales.

En un mensaje breve pero de mucho valor, la joven expresó, lo complicado que ha sido el proceso de recuperación luego de haber sido apuñalada, y reconoció que, a pesar de las secuelas que actualmente sigue viviendo, saldrá adelante como lo ha hecho hasta ahora.

Valentina Gilabert habló hace unos días para una cadena de televisión nacional, en esa entrevista narró todo lo sucedido en torno a ella y Marianne "N", por lo que aclaró que ellas nunca fueron amigas, se conocían porque tenían el mismo círculo de amistades. Detalló que el día de la agresión una amiga la invitó a su casa y aunque estuvo a punto de no ir, porque al otro día iniciaba clases decidió acudir.

Recuerda que tras un rato con sus amigos, algunos chicos salieron por cervezas, fue entonces cuando Marianne le pidió que la acompañara al baño, tras un rato ahí ella le dijo que debían salir y en ese momento la atacó por la espalda.

"Estuvimos un rato platicando y los niños se fueron por cervezas y yo me metí al baño con ella (Marianne) porque me dijo que la acompañara al baño y después de un tiempo de estar en el baño se me hizo raro, entonces le dije que teníamos que salirnos y ella me dijo que sí y cuando salí Marianne me atacó".