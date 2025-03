A 10 años de la muerte de Lorena Rojas, su hermana Mayra aclara lo que REALMENTE ocurrió con la custodia de Luciana

Mayra Rojas destacó durante muchos años por su talento y su belleza, por lo que conquistó a todos en la pantalla chica y el mundo de la moda en México, pero su vida tuvo un giro repentino con la muerte de su hermana Lorena. La actriz fue perseguida por los medios de comunicación por presuntamente haberse robado a Luciana, la pequeña de la mejor de las Rojas. Ahora, varios años después de la partida de la cantante mexicana, Mayra reveló lo que realmente ocurrió con la custodia de Luciana, quien tenía un año y tres meses cuando su hermana perdió la vida.

Después de 10 años de la muerte de Lorena, su hermana mayor decidió romper el silencio sobre algunos temas que nunca se resolvieron. En esta ocasión, Mayra decidió abrir su corazón en la entrevista con Matilde Obregón, donde habló sobre como fue vivir, en tres ocasiones, el cáncer y todo el proceso de adopción de Luciana, la pequeña de 1 año y tres meses que dejó Lorena tras perder la vida en el 2015.

En la entrevista dejó claro que ella no le quitó nada a nadie e inclusive que lo hizo fue rescatar a Luciana, ya que en caso de no haberlo hecho le hubieran quitado a la pequeña a Jorge. En la declaración, Mayra dejó claro que si no se hubiera llevado a la bebé a México, las autoridades le hubiera quitado a Luciana a la expareja de su hermana, ya que tenía problemas legales y porque la adopción la había hecho la cantante sola, por lo que el español no tenía ningún derecho legalmente de quedarse con la custodia.

"Yo no vi morir a Lorena, dejé a mi mamá con una de mis tías y una de mis primas sola. Fui a rescatar a la criatura (Luciana). Repito, yo no le quité nada a nadie, yo rescaté a una niña. Jorge (expareja de Lorena) se encontraba ilegal en Estados Unidos. (...) Legalmente no podía dejarle a la niña a Jorge porque se la iban a quitar. Hubiera sido el que sea, le hubieran quitado a la niña. Entonces y me la traje a México y todo éramos conscientes de lo que estaba pasando", relató Mayra.

Mayra Rojas abrió su corazón y contó todo el proceso con Luciana tras la muerte de su hermana (YT: Matilde Obregón)

Mayra se trae a la niña a México y empieza una persecución mediática

La modelo confesó que un día antes de que su hermana perdiera la vida, ella se llevó a la niña a México con un papel donde indicaba que podía sacar a la niña de Estados Unidos, además de contar con el mismo apellido en el pasaporte. Al salir de Estados Unidos no le dicen nada y las autoridades de aduanas en México le preguntan por la menor. Fue aquí donde indicó que su hermana se estaba muriendo y se había traído a la bebé al país. La dejaron pasar, pero comenzó la persecución mediática.

"Mi hermana muere al otro día, yo fui a trabajar con al niña y comenzó el acoso mediático. Me persiguieron con moto y con enormes lentes y yo no podía vivir mi duelo. Le dije a Jorge que viviera a México y no quiso ir. Mi mamá está hecha pedazos, yo me regresé con la niña y a mi mamá le entregaron las cenizas casi tres días después", recordó Mayra.

Lorena nunca le dijo explícitamente que le dejaba la custodia de su hija

Mayra dejó claro que Lorena nunca le confirmó que le encargaba a su pequeña porque sería darse por vencida, pero al ser su hermana y comadre estaba todo hablado, la mayor de las Rojas tenía claro que debía hacer todo lo que estuviera en sus manos para que la bebé de poco más de un año pudiera vivir la mejor vida posible.

"Yo siendo Lorena no te voy a decir: 'Te dejo a mi hija' porque yo no me estoy dando por vencida. Lorena nunca se sintió derrotada. Eso estaba más que hablado. Yo le dije a mi hermana: 'El día que yo no esté, están ustedes dos, mi hermano y tú, para que se hagan cargo de mis hijos (...) Yo sé que cuento con ellos, no lo tengo que firmar. Eso ya estaba implícito", expresó.

Los últimos días de Lorena

La modelo recordó que durante las últimas semanas de Lorena no se despegó un solo instante de la cama del hospital. Durante esos días hablaban mucho. Solo en una ocasión se alejó de la cama porque tenía que dar un curso y cuando regresó la estaban sacando del hospital. Mayra dejó claro que su hermana nunca se rindió.