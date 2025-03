El ÚNICO estadio que no cambiará de nombre para el Mundial 2026

La Copa del Mundo está cada vez más cerca de comenzar, por lo que la FIFA empieza a revelar más detalles de lo que será una fiesta inolvidable para los amantes del futbol. Ahora, con poco más de un año para ver rodar la bolita en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá, toca hablar de los nombres de los estadios, ya que solo uno de ellos no cambiará de nombre para el torneo más importante organizado por la FIFA.

En días pasados se confirmó que los estadios de México y Estados Unidos cambiarán de nombre debido a la reglamentación de la FIFA, ya que ningún inmueble puede contar con alguna marca o patrocinador que no sea sponsor del Mundial. Gracias a este reglamento, los estadios no podrán usar el nombre con el que se le conoce en sus respectivas ligas. Sólo uno mantendrá el nombre original y ahora toca contar un poco más sobre dicho inmueble.

De las 16 sedes, solo un estadio de Canadá mantendrá el nombre original, es decir, con el que se le conoce en la liga local. Se tiene que recordar que en el país de la 'Hoja de maple' sólo se contará con dos locaciones. Una en Toronto y la otra en Vancouver. El Coloso que mantendrá su nombre será el BC Place Vancouver, la casa del equipo de los Whitecaps.

El Estadio de los Whitecaps será el único que no cambiará de nombre para el Mundial del 2026 (Web oficial del BC Place)

¿Por qué el estadio de Vancouver mantendrá su nombre original?

El motivo por el que el BC Place no está obligado a cambiar de nombre tiene que ver con que no lleva ninguna marca o patrocinador, es decir, que el inmueble no le pertenece a ninguna corporación que no entre dentro de los sponsors del Mundial que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

El nombre del inmueble en el que juegan los Vancouver Whitecaps como locales en la MLS es propiedad de BC Pavilion Coporation (PavCo), una corporación de la corona de la provincia de Colombia Británica, quienes se todas las operaciones del Coloso de una de las ciudades más importantes de Canadá.

El estadio no tiene nombre de alguna marca o patrocinador, por lo que no necesita cambiar de nombre para el Mundial (Web oficial del BC Place)

La historia del BC Place Vancouver

El inmueble cuenta con una capacidad para 54 mil espectadores y está ubicado a las orillas del estuario del False Creek. Ahora, como sede la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, la casa de los Whitecaps albergará cinco partidos de la fase de grupos, uno de la ronda de los mejores 32 y otro de los octavos de final.

Previo a la actividad del Mundial del 2026, el Coloso de Vancouver ya había albergado eventos importantes. Comencemos recordando que se inauguró en 1983, pero fue hasta el 2010 que debutó en los eventos de clase mundial al ser parte de los complejos para los Juegos Olímpicos de Invierno, donde fue el estadio principal.

El estadio tiene una capacidad de 54 mil espectadores (Web oficial del BC Place)

Además de los JJOO y Paralímpicos de 2010, el BC Place también fue sede de varios partidos del Torneo Clasificatorio Olímpico Femenino de CONCACAF en el 2012, estuvo como parte de los Colosos que albergaron juegos en la Copa Mundial Femenina del 2015 y ahora volverá a los escenarios mundiales para el 2026 para el Mundial Varonil.