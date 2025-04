Eugenio Derbez quiere dar voz a Burro en Shrek 5, pero con esta condición

Siempre sí: Eugenio Derbez tiene interés en participar en la nueva entrega de la saga de Shrek, interpretando al icónico personaje del Burro, pero para hacerlo tienen que cumplirse ciertas condiciones.

En entrevistas concedidas a distintos medios de comunicación durante la gala de los Premios Platino, el actor y productor mexicano aclaró que ya se encuentra en pláticas para incorporarse al elenco de la cinta animada.

“Justo por eso, por el sello que le he puesto, está en veremos. Ya me contactaron, ya les dije que sí, pero les puse una condición: que me dejen adaptar el libreto.

"En las otras cuatro hice la adaptación de los guiones junto con uno de mis escritores que ya falleció. Hicimos la adaptación del libreto porque Jeffrey Katzenberg, el ejecutivo, me lo permitió. Ya no están los mismos ejecutivos, entonces tal vez a la hora que les digan ‘en el doblaje mexicano quieren cambiar el libreto’ y ellos digan ‘no, no, no’”, explicó.