Muere Renata del Castillo, actriz de “Como dice el dicho”, tras perder la lucha contra el cáncer

El mundo del espectáculo dio el último adiós a la actriz Renata del Castillo, quien durante varios años luchó contra el cáncer. A través de redes sociales la también actriz Anahí Fraser dio a conocer la noticia con un desgarrador mensaje en el que se despide de quien fuera su compañera de escena, que en febrero pasado fue hospitalizada de emergencia ante la posibilidad de sufrir una trombosis.

"Mi amiga hermosa, mi hermana de vida, tantos años juntas, tantas risas, tantas locuras y pláticas y demás. Vuela muy alto hermosa, Renata del Castillo, lo hiciste increíble (...) Sé que estás con tu mami y Tita y que ya no duele nada; que ya no existen más preocupaciones, que ya estás a lado del creador y que nos echará un ojito siempre a Ziah y a mí desde arriba. ¡Te Amo! Mi Renata bella, te amo. Gracias por tus consejos y tantas palabras hermosas siempre hacia mí, por ver siempre todo lo positivo de la vida y por nunca soltarme. Se te va a extrañar mucho, chaparrita guapa. Descansa en paz, amiga mía. Volveremos a reír juntas, lo sé. Tu Mateo, hermana, tu hijo bello, haremos lo que está en nuestras manos para que tenga lo que se necesita, lo prometo", se lee en el mensaje.

View this post on Instagram

En febrero pasado Renata del Castillo, de 42 años de edad, compartió una serie de videos a través de sus historias en Instagram con los que generó preocupación entre sus seguidores, pues se mostró en una cama de hospital señalando que había sido atendida de emergencia ante la posibilidad de sufrir una trombosis. En aquel momento la actriz expresó tener dolor en los omóplatos que se extendía hasta su brazo.

Tras varios estudios se médicos determinaron que el corazón de la actriz estaba en buen estado, sin embargo, especialistas descubrieron tumores en sus pulmones y en el pulmón izquierdo también tenía un 10 por ciento de agua. Aunque no dio más detalles sobre su estado de salud, se dijo optimista tras haber presentado una mejora.

View this post on Instagram

En febrero de 2023 Renata del Castillo dio a conocer que le habían detectado un tumor luego de haber sido diagnosticada con cáncer cérvicouterino que hizo metástasis y se extendió a otras partes del cuerpo. Este tumor afectó de manera importante su movilidad, por lo que permaneció en silla de ruedas.

La actriz de “Como dice el dicho” reapareció en redes sociales en 2024 y pidió ayuda económica para poder pagar un tratamiento alternativo que le ayudaría a enfrentar el cáncer, pues había decidido dejar las quimioterapias ante los efectos que tuvieron en su salud.

“Tengo cáncer cervicouterino, en el cervix. Fue como año y medio que no me hice mi papanicolaou y cuando voy, ya tenía cáncer en fase terminal, que es fase 4, y ahora tengo metástasis. El cáncer se va a otras áreas de tu cuerpo y a mí se me fue a la parte del (hueso) sacro, hacía atrás, por eso no puedo caminar, tengo otros tumores aquí (señala el abdomen) y en el sistema linfático”, explicó la actriz en entrevista para “Venga la Alegría”.