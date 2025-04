Ganadores y Perdedores del Draft 2025 de la NFL

Para todos los que amamos el rudo deporte de las tacleadas, el fin de semana pudimos disfrutar del Draft de la NFL, mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Green Bay, lo cual quiere decir que lentamente comienza a acercarse el inicio de una nueva temporada, por lo que todos los aficionados tenemos la esperanza de que nuestros equipos muestren una gran mejoría respecto al año anterior y con ello logren coronarse al final de la postemporada.

Como cada año este Draft estuvo repleto de sorpresas, siendo una de las principales la caída que tuvo el Quarterback Shedeur Sanders, hijo del legendario jugador Deion Sanders, quien muchos expertos esperaban que fuera seleccionado dentro de la primera ronda, lo cual no sucedió así, ya que fue hasta la quinta ronda en la que los Cleveland Browns terminaron con su suplicio al seleccionarlo.

A continuación, les tenemos nuestro análisis con los principales ganadores y perdedores de este año:

Ganadores

San Francisco 49ers

La defensiva de los San Francisco 49ers durante los últimos años se había distinguido en haber sido una de las más férreas de la liga, sin embargo, la temporada pasada quedaron mucho a deber, ya que fueron de las peores en contra de la carrera, por lo que decidieron hacer muchos cambios esta postemporada, comenzando con la recontratación del Coordinador Defensivo Robert Saleh, quien tuvo un paso muy accidentado como entrenador en jefe de los New York Jets, pero ahora tendrá la oportunidad de redimirse con el equipo que lo catapultó al estrellato tan solo hace unos años.

Los Niners dejaron ir en la agencia libre a jugadores que fueron pieza clave de su defensiva como lo fueron Talanoa Hufanga, Dre Greenlaw, Javon Hargrave, el esquinero Charvarius Ward, entre otros, por lo que era sumamente importante para ellos poder conseguir quienes pudieran reemplazarlos, para lo cual utilizaron una gran parte de sus selecciones del Draft, comenzando con el ala defensiva Mykel Williams, quien durante su paso por la Universidad de Georgia tuvo 14 capturas. Williams es un jugador que a sus 20 años puede aprender mucho del gran Nick Bosa.

El tacle defensivo Alfred Collins y el liniero Nick Martin serán otras piezas claves dentro del esquema táctico de Saleh, quien siempre ha buscado que sus equipos ganen la guerra desde las trincheras.

El equipo de la Bahía conserva una base importante de jugadores, conformada por talentos como Fred Warner, Nick Bosa, George Kittle y Christian McCaffrey, por lo que es un equipo que no se puede descartar como un fuerte contendiente al título de la Conferencia Nacional, aunque si hay algo que aún les sigue faltando reforzar es la línea ofensiva, la cual no hizo un buen trabajo protegiendo a su Quarterback Brock Purdy, quien se espera que en las próximas semanas se convierta en uno de los jugadores mejores pagados dentro de su posición.

Chicago Bears

Los Chicago Bears quieren darle vuelta a la página de su historia reciente, en la que se han convertido en un equipo del montón, razón por la cual contrataron a Ben Johnson como su entrenador en jefe para esta temporada. Johnson viene de ser el Coordinador Ofensivo de los Detroit Lions, quienes tuvieron la mejor ofensiva de la liga el año pasado, cosa que tratará de replicar ahora con los Bears y para ello la misión de la directiva fue reforzar principalmente el ataque durante el Draft, trayéndole varias armas nuevas a su Quarterback Caleb Williams, quien ahora sí no podrá poner ningún pretexto para no brillar este año.

Con su primera selección eligieron al ala cerrada más completo de esta generación, Colston Loveland, quien jugará un rol muy similar al que tiene Sam Laporta con los Lions, lo que lo convertirá en la válvula de seguridad de su Quarterback y con ello podrán usar a Cole Kmet para bloquear más.

La dupla de receptores de este equipo promete ser una de las mejores de la liga, con Rome Odunze por un lado y por el otro con el recién reclutado Luther Burden III, quien es electrizante con el balón en sus manos.

Caleb Williams fue el Quarterback que más capturas sufrió durante la temporada pasada, por lo que será fundamental que su renovada línea ofensiva pueda protegerlo, además de que tendrá que aprender a deshacerse mucho más rápido del ovoide, lo cual será algo en lo que trabajará mucho su entrenador con él durante esta pretemporada.

Las Vegas Raiders

En el primer año de Pete Carroll como entrenador del equipo, los Raiders han decidido apostarle fuerte a su ofensiva para poder tratar de emular lo que tuvo con los Seattle Seahawks hace unos años, motivo por el cual trajeron a Geno Smith como su mariscal de campo y con su primera selección del Draft eligieron a uno de los corredores con mayor futuro de los últimos años, que es Ashton Jeanty, quien nos recuerda mucho a Marshawn Lynch, debido a la potencia con la que corre y la facilidad con la que derriba a los defensivos contrarios, ya que no teme arriesgar el físico.

El año pasado el ataque terrestre de Las Vegas fue terrible, ya que Zamir White no pudo con la responsabilidad de suplir a Josh Jacobs, pero todo eso está por cambiar este año. El receptor Jack Bech es otro de los jugadores que buscarán darle una nueva cara a la ofensiva Raider, equipo en el que se comienza a ver la mano de Tom Brady, dueño minoritario, quien cada día se involucra más en las decisiones deportivas. Un jugador que podría convertirse en su mariscal de campo del futuro es Cam Miller, a quien seleccionaron con su sexta ronda, y quien buscará aprender de Geno Smith, a la espera de ganarse una oportunidad en el futuro y así poder demostrar lo que hizo con la Universidad de North Dakota State.

Buffalo Bills

Los Bills cuentan con el mejor Quarterback actual de la liga que es Josh Allen, quien cada año ha tenido brillantes actuaciones con su ofensiva, razón por la cual últimamente han decidido enfocarse en reforzar a la defensiva, para ver si así pueden competirle finalmente al equipo de Kansas City Chiefs, quienes se han convertido en sus verdugos.

Las primeras cinco selecciones del equipo de Buffalo fueron jugadores defensivos, comenzando por el esquinero Maxwell Hairston, quien fue el jugador más rápido dentro del Scouting Combine de este año, además de que es un jugador muy inteligente el cual sabe colocarse muy bien en el terreno de juego, lo que lo ha caracterizado para hacer jugadas importantes que pueden cambiar el rumbo de un encuentro.

Pero no solamente la defensiva secundaria lucirá mejor, sino que también la línea defensiva sufrirá mejoras ya que trajeron a un trío de defensivos que buscarán convertirse en el terror de las ofensivas rivales.

El equipo de los Bills cuenta con el talento necesario para poder llegar hasta la cima, a pesar de que Josh Allen no contará con grandes armas a la ofensiva, lo que demuestra la confianza que tienen en él, al ser alguien que no necesita receptores de renombre para poder destacar.

Perdedores

Cleveland Browns

La directiva de los Cleveland Browns, fiel a su costumbre, dio mucho de que hablar durante este fin de semana y es que dejaron pasar la oportunidad de seleccionar al ultra versátil Travis Hunter, quien domina las posiciones de receptor y esquinero, lo cual es algo único en esta era moderna del fútbol americano, además de que tampoco quisieron ir por Abdul Carter, quien es considerado como el mejor defensivo de esta nueva generación. En lugar de seleccionar a estos grandes prospectos, decidieron moverse de lugar en el Draft a cambio de selecciones futuras, por lo que terminaron seleccionando en la primera ronda a Mason Graham, quien pinta para ser un excelente tacle defensivo, pero no del calibre de los jugadores antes mencionados.

Pero lo que realmente nos dejó a todos rascándonos la cabeza fue lo que han decidido hacer en la posición de Quarterback, ya que antes del Draft decidieron contratar al veteranazo Joe Flacco, y no conformes con ello cambiaron una quinta ronda a cambio de traer a Kenny Pickett, lo cual no impidió que seleccionaran con su tercera ronda a Dillon Gabriel, por lo que Shedeur Sanders tendrá que redoblar esfuerzos si quiere aspirar a ser el Quarterback titular.

Según algunos de ejecutivos de la NFL, Shedeur Sanders es un jugador con ego enorme y poco profesionalismo, lo que podría generar problemas en el vestidor del equipo, algo que otras instituciones prefirieron evitar tener, dejando que los Browns asumieran ese riesgo, mientras buscan la manera de sustituir a Deshaun Watson, quien es casi un hecho que no jugará esta temporada debido a que se agravó una lesión que lo aquejaba desde el año pasado.

Pittsburgh Steelers

Los Pittsburgh Steelers comenzaron el Draft a tambor batiente al seleccionar al tacle defensivo Derrick Harmon, quien será una pesadilla para las ofensivas contrarias junto con T.J. Watt, sin embargo, no reforzaron su ofensiva de la forma que necesitaban, sobre todo en la posición de Quarterback, en la que tienen a Mason Rudolph, quien por el momento competirá con Will Howard, proveniente de Ohio State, quien seleccionaron en la sexta ronda, movimiento con el que dejan la puerta completamente abierta para contratar al veterano Aaron Rodgers, quien continúa indeciso acerca de su futuro en la NFL, ya que en varias ocasiones ha amagado con la posibilidad de retirarse, aunque lo más probable es que termine jugando con los Steelers.

El gran problema es que a Rodgers parece no quedarle casi nada de la magia que le conocimos durante su carrera con los Green Bay Packers, lo cual quedó de manifiesto con el paso muy gris que tuvo con los New York Jets las dos últimas temporadas. Otra posición que les urge reforzar es la de receptor abierto, en donde talentoso pero inconsistente George Pickens continuará siendo su receptor primario. En donde si trajeron cierta ayuda fue en la posición de corredor, con la incorporación en la tercera ronda del novato Kaleb Jhonson, quien llega a reemplazar a Najee Harris, quien ahora jugará con Los Angeles Chargers.

El futuro para los dirigidos por Mike Tomlin no luce muy prometedor por el momento, y todo parece indicar que les espera otra temporada en la que se quedarán sin playoffs.

Atlanta Falcons

La temporada pasada los Falcons echaron la casa por la ventana para poder armar un equipo competitivo, con Kirk Cousins al mando de su ofensiva, movimiento que no les funcionó, por lo que ahora Cousins y Michael Penix se disputarán la titularidad este año,aunque tienen la fortuna de estar rodeados de jugadores muy talentosos como el receptor Drake London y el corredor Bijan Robinson.

La principal debilidad del equipo de Atlanta radica en su defensiva, la cual no tuvo un gran desempeño el año pasado, y para esta temporada perdieron a algunos jugadores claves, mismos que no parecen haber podido suplir. Llegaron al Draft con tan solo cinco selecciones totales y con la necesidad de conseguir defensivos que puedan presionar al Quarterback rival, por lo que eligieron a Jalon Waker y James Pearce Jr. dentro de la primera ronda, quienes, a pesar de ser jugadores con mucho potencial, no son garantía de poder ser de alto impacto como novatos.

Para colmo de los males, durante las últimas horas se reveló que el hijo del Coordinador Defensivo del equipo Jeff Ulbrich consiguió de la libreta de su papá el teléfono de algunos jugadores novatos a quienes decidió jugarles una broma el día del Draft, simulando que los llamaba un alto ejecutivo de algún equipo para decirles que iban a seleccionarlos, siendo el multi citado Shedeur Sanders una de las principales víctimas de este engaño.

Este hecho hizo que la organización de los Falcons sacara un comunicado oficial mediante el cual ofrecieron una disculpa por lo sucedido, aunque podría ser que esto no baste, ya que la NFL podría tomar cartas en el asunto para así evitar que suceda algo similar en los años futuros.

Miami Dolphins

La directiva de los Dolphins llegó al Draft decidida a hacerse con la mayor cantidad de selecciones posibles, lo cual en el papel no suena nada mal, sin embargo, hacer tantos cambios les costó que solamente terminaran con dos selecciones dentro de las cien primeras. El liniero defensivo Kenetth Grant fue el primer jugador que reclutaron, lo cual le dará mucha estabilidad a la línea defensiva al ponerlo junto con Zach Zieler y Jordyn Brooks, pero la inminente baja de su esquinero estrella Jalen Ramsey es algo que no lograron cubrir de manera eficiente, pues fue hasta la quinta ronda que seleccionaron a Jason Marshall, esquinero que falló muchas tacleadas en el colegial.

Como ya todos sabemos, Tua Tagovailoa es un Quarterback a quien le gusta tener mucho tiempo el balón en las manos y correr con él, lo cual ha provocado que sufra varias lesiones durante su carrera, razón por la cual era imperativo mejorar la línea ofensiva que lo proteja, pero los jugadores que decidieron reclutar para ello dejan más dudas que certezas, como el guardia novato Jonah Savaiinaea, quien permitió cuatro capturas el año pasado.

Un punto a favor de los Dolphins es que durante la séptima ronda decidieron ir por el mariscal de campo Quinn Ewers, quien tuvo momentos brillantes con la Universidad de Texas, lo cual lo llevará a tener una lucha encarnizada con Zach Wilson para ser el suplente de Tagovailoa, por lo que podríamos verlo debutar mucho más rápido de lo que pensamos.

Por Diego Carreño

