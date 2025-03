¿Al despertar o en la tarde? Este es el mejor momento del día para tender la cama

Despertar cada mañana es una rutina diferente para cada persona, pues mientras unos se quedan en cama a descansar por varios minutos, otros ponen un pie fuera para comenzar con sus actividades de higiene, trabajo y cuidado del hogar; un ejemplo claro es el de tender la cama, una actividad que aunque es muy sencilla destapa el debate según el ángulo desde el que se vea. Pues mientras algunos dejan que el colchón y sábanas se "orden", otros la visten de inmediato. Pero, ¿qué es lo correcto? Aquí te contamos.

Hay muchos aspectos a considerar antes de determinar cuál es el mejor momento del día para tender la cama, como es si sudamos por las noches, si dejamos que nuestra mascota duerma a nuestro lado, la ventilación de la habitación y por supuesto, nuestro tiempo libre para hacer las tareas del hogar. Sin embargo, también se debe de recordar que desde la higiene acumulada por todos los factores anteriores nos ayudarán a entender porqué no hay que tender la cama en cuanto despertamos por las mañanas.

Uno de los argumentos más fuertes para no tender la cama en cuanto despertamos son los ácaros del polvo, que se esconden en nuestro colchón y nos pueden ocasionar alergias, ¡pero que no son nada fáciles de ver si no tenemos un microscopio! Estos animalitos se alimentan de las células de nuestra piel, explica Mayo Clinic, y es por ello que siempre al hacer nuestra cama debemos de tener cuidado, así evitamos las reacciones con síntomas que son muy similares al asma.

De acuerdo con los expertos, además del colchón, los ácaros del polvo se pueden ir acumulando en nuestras cobijas, pijamas y también en muchas otras zonas de las recámaras como son los peluches, los muebles tapizadas y hasta en las alfombras. Es por ello que antes de tender tu cama, lo ideal es orearla para que así no se acumule la humedad y, por lo tanto, estos arácnidos no tendrán forma de seguirse reproduciendo.

No olvides orear tu recámara para evitar que se reproduzcan los ácaros. (Foto: Designer Microsoft)

¿Cuándo se debe tender la cama?

Tienes que saber que no existe una hora recomendada para tender la cama, pero expertos han demostrado en estudios que lo ideal es evitar hacerlo por las mañanas, especialmente a pocos minutos de salir de la cama. Según explicó Stephen Pretlove, director de ingeniería sostenible de la Universidad de Roehampton en Londres, y quien ha hecho estudios al respecto, las personas que dejan su cama sin hacer tras pararse, son quienes resultarán tener una mejor higiene.

La razón de ello es que al dejar que el colchón y la ropa de cama se oree hará que se alejen los factores que propician la reproducción de los ácaros, por ejemplo, la humedad y el calor que se queda en la cama tras sostener nuestro cuerpo a lo largo de la noche.

¿Por qué no hay que hacer la cama a primera hora de la mañana?

Aunque estudios sugieren que lo ideal es no tender la cama inmediatamente después de salir de ella, expertos no tienen una respuesta definitiva de si esta es una indicación a seguir todo el tiempo. El claro ejemplo es que algunos profesionales de la salud recomiendan hacer la cama a la hora que mejor nos convenga según nuestros horarios de tiempo para el cuidado del hogar, o bien, para quienes les gusta mantener el orden, ¡pero no olvides siempre sacudir tu colchón y cobijas!

¿Qué significa no tender la cama según la psicología?

Más allá de la higiene que representa el tender la cama, esta tarea refleja mucho de nuestra personalidad, pues en el caso de quienes prefieren evitar esta tarea a toda costa y pasar la responsabilidad a alguien más o simplemente acomodar las cobijas al caer la noche y antes de volver a acostarse, refleja una falta de organización, pero al mismo tiempo que son espontáneos y libres al no preocuparse por cosas banales, mientras que le da una importancia a otras cosas que requieren de mayor atención.

Desorganizados

Manejan mejor el no tener control sobre las cosas

No son disciplinados

No saben ordenar sus prioridades

Prefieren el descanso antes del estrés

Reflejan libertad al no seguir una rutina

Son espontáneos

¿Qué significa tender la cama según la psicología?

La psicología también habla de lo mucho que refleja que una persona tienda su cama todos los días, especialmente a los pocos minutos de despertar cada mañana. Sobre ello, advierten de mucha disciplina y ganas por mantener todo en orden y control; cabe destacar que lo anterior también ayuda a mejorar la salud mental.