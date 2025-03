Romina Marcos ofrece disculpas a Karely Ruiz tras revivir empujón y la modelo le responde: "Hasta hablaste diferente"

Romina Marcos se volvió tendencia este fin de semana tras asistir a una entrevista con Érika González, donde fue cuestionada sobre el pleito que vivió con Karely Ruiz, esto tras supuestamente empujarla durante la alfombra roja de los Premios Miaw 2024; allí afirmó que no lo hizo de manera intencional, sino que fue un descuido a causa de su vestuario en el que llevaba hombreras grandes, así como de las muchas personas que las rodeaban.

Sus declaraciones se volvieron virales en TikTok, donde incluso la propia Karely Ruiz apareció para dejarle un mensaje a los fans en el que se mantuvo firme en que la hija de Niurka Marcos sí la empujó y que incluso las cámaras de El Heraldo de México fueron testigos de ello. Recordemos que en el evento la modelo se encontraba en entrevista con este medio cuando por detrás pasó la cantante generando el incidente mediático.

"Na sí me empujó jajajajaja hasta los que me estaban entrevistando lo notaron", escribió Karely Ruiz en el video viral de TikTok y ante el retorno de esta fuerte polémica, la cantante aprovechó para dedicarle un video de dos minutos a la creadora de contenido. En éste le ofreció disculpas públicas y "desde el corazón", aunque en sus más recientes declaraciones, Romi se mantuvo firme en que se trató de un accidente.

"Quiero decirte que nunca fue mi intención empujarte, de todo corazón te lo digo. Cuando pasó toda esta situación yo te mandé dos mensajes por Instagram y nunca me contestaste. Me hubiera gustado muchísimo que me hubieras contestado y que pudiéramos hablar y que me hubieras dicho cómo te sentiste al respecto", mencionó en sus disculpas.

Romina Marcos se disculpa con Karely Ruiz en video de TikTok

En su video, Romi Marcos dijo entender que para Karely el incidente del empujón sí fue intencional, pero trató de dejarle claro que su mente "estaba en muchas cosas", además que la alfombra roja estaba repleta de personas, por lo que "era muy difícil concentrarse en muchas cosas". Después de esto, le ofreció sus disculpas y lamentó que no pudieran conversar como adultas, en privado y entendiendo los puntos de cada una, ya que hasta meses después sigue siendo un chisme.

Allí mismo, Romina puso "banderita blanca" con Karely y le hizo saber que no tiene nada en su contra, por lo que acepta su error en dicha alfombra roja. Finalmente, dejó en claro que es lo último que comentará sobre el tema, además añadió que le encantaría que si en el futuro se vuelven a encontrar, puedan conversar o al menos saludarse. Por su parte, Ruiz ya respondió al conflicto y aceptó las disculpas.

"Ándala, hasta hablaste diferente mujer. Equis, ya pasó mucho tiempo, disculpas aceptadas! Dios te bendiga", escribió Karely Ruiz en la sección de comentarios.

¿Qué pasó entre Karely Ruiz y Romina Marcos?

En agosto de 2024 durante los Premios Miaw, El Heraldo de México se encontraba entrevistando a la influencer Karely Ruiz, cuando detrás de ella pasó Romina Marcos, hija de Niurka, empujándola y siguiendo su camino sin prestar atención al incidente. El video captado en el momento muestra la cara de sorpresa y desagrado por parte de la modelo, quien se mantuvo firme en que la cantante la había empujado sin ofrecer disculpas.

Por su parte, la cantante explicó horas después que no se percató de haber empujado a la creadora de contenido y que de haberlo notado, le habría ofrecido disculpas. Además añadió que al día siguiente le mandó un mensaje en Instagram para ofrecerle disculpas de forma privada, aunque nunca tuvo respuesta por parte de la recién convertida en mamá. Esta polémica y supuesto pleito entre las famosas se revivió luego de que Romi volvió a tocar el tema durante un pódcast.

"Nunca me peleé con ella. Simplemente fui a saludar a una amiga y (yo traía un saco con unas hombreras) la rocé y ella se armó su carita de (actúa como si fuera Karely). Yo ni me enteré. No sé que le ca$%& más, que ni cuenta me di y ni le pedí perdón o que pasé a lado de ella y no la reconocí", dijo Romina Marcos a Érika González. Tras esto, la regiomontana insistió en que sí la empujó y después de ello, llegaron unas disculpas públicas.