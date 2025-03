Funan a Gala Montes por tomarse FOTOS "aesthetic" en el Memorial del Holocausto: "eso no se hace, se ve mal"

La actriz y cantante mexicana Gala Montes se encuentra en el ojo del huracán y no sólo porque su rival de "La Casa de los Famosos" estrenó una entrevista con su madre, Crista Montes, en la que la también exmánager de la famosa reveló que su propia hija la golpeó. Pues si bien lo anterior provocó que el Internet se volteara contra la celebridad de 24 años, en las últimas horas se le ha "funado" por su viaje a Berlín, Alemania.

El domingo, horas antes de que Adrián Marcelo estrenara su entrevista con Crista Montes, Gala apareció en Instagram con una serie de fotografías con la que les quiso hacer saber a sus fans que se encuentra de viaje en Berlín y recorriendo distintos lugares que así como son turísticos, también son históricos. Uno de ellos es el Memorial del Holocausto, también conocido como Monumento a los judíos de Europa asesinados durante el nazismo. donde los fans la acusan de haberse tomado fotos "aesthetic" para su feed.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde la cantante acumula más de cuatro millones de reproducciones, posteó al menos dos fotos en las que aparecen algunos de los más de dos mil bloques de hormigón que conforman el Monumento al Holocausto de Berlín. Las tomas dejan ver a la intérprete de "Tacara" presumiendo su look, caminando entre los bloques y posando mientras mira directamente a la cámara.

Luego de postear esta serie de fotos, en la sección de comentarios se abrió todo un debate. Y es que mientras algunos de los fans de Gala Montes enaltecieron su belleza o aplaudieron que esté de viaje tras semanas de trabajo, otros hicieron una crítica social recordando que este no debería de ser un sitio de sesión de fotos, sino un lugar para la memoria, la reflexión y honrar las vidas que se perdieron durante el nazismo.

(Foto: IG @galamontes)

Critican a Gala Montes por tomarse fotos en el Memorial del Holocausto en Berlín

La más reciente publicación de Gala Montes sólo tiene como descripción "Berlín", haciendo referencia a que es el destino que eligió para sus vacaciones; sin embargo, en la sección de comentarios, algunos internautas han comenzado a señalarla y criticarla por tomarse fotos en este lugar histórico.

"Hablando en sus términos, es como si fuéramos a tomarnos fotos a las cruces rosas de las mujeres mue*t*as en Ciudad Juárez", "ya vieron cómo Adrián siempre tuvo la razón", "Es en serio dónde se tomó las fotos", "ignorancia pura de ella y peor de su novio 'más vivido', no se hace uno", "es un lugar para conmemorar a los muertos del holocausto, no un lugar bonito para tomar fotos para Instagram" y "no mam*** con tu primera foto YOLOCAUST, eso no se hace mija, se ve mal", son los comentarios que ha recibido.

¿Y tú, qué opinas? (Foto: IG @galamontes)

Yolocaust: ¿Por qué está mal tomarse fotos en el Memorial del Holocausto?

Desde hace algunos años se ha viralizado un sitio web de nombre "Yolocaust", en el que se comparten fotos que fueron tomadas en el Memorial del Holocausto de forma irrespetuosa, y donde se incluyen desde selfies, hasta poses "graciosas" como si de un lugar casual se tratara. La idea surgió para hacer un llamado de no deshumanizar ni olvidar el contexto del lugar, ya que miles de vidas se perdieron aquí.

Tras esto, los influencers o famosos que han visitado este lugar y han compartido este tipo de fotos han sido cancelados o al menos recibido duras críticas por visitar el destino olvidándose de las víctimas del Holocausto. Es por ello que la actriz mexicana Gala Montes también fue "funada" por esta acción; cabe destacar que hasta ahora, la famosa no se ha posicionado al respecto.