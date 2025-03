María Antonieta de las Nieves rompe el silencio sobre la actriz que hace su papel en bioserie de Chespirito

La bioserie sobre la vida de "Chespirito" está muy cerca de llegar a las pantallas de todo México a través de streaming. Algunas de las cosas que ya están listas y lo que ha causado mucho morbo entre la gente, es principalmente la selección de actores o actrices que harán a los emblemáticos personajes de la vecindad, pero también a los actores que los hicieron legendarios.

Una de ellas es Paola Montes de Oca, quien será la responsable interpretar tanto a Maria Antonieta de las Nieves como a La Chilindrina. De hecho, es una de las principales protagonistas del primer adelanto de la serie que publicó Max a través de sus plataformas oficiales en internet.

Al respecto, fue la propia Maria Antonieta de las Nievas quien opinó sobre el papel que hará Paola. En un reciente encuentro con los medios, dijo a Milenio que de hecho está muy contenta con el trabajo que hizo, y uno de los puntos más impresionantes fue la voz que logró casi copiar como una calca.

"Me pareció maravillosa, muy bonito y bien hecho, a ustedes les va a encantar. Me encanta Paola, es un encanto de niña, la voz me la tiene calcada, cosa tan difícil. Una caracterización pudiera ser, pero ¿la voz? Entonces estoy encantada con la chica que escogieron para interpretarme"