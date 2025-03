Shakira habla sobre los INSULTOS a Piqué en sus conciertos y deja un mensajito al futbolista

Shakira está muy cerca de romper un récord en nuestro país. La más reciente gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" tendrá siete conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, mismos que han estado abarrotados de fanáticas y fanáticos de hueso colorado.

Tan metidos están en la vida de la cantante, que no han olvidado todavía la traición que le hizo Gerard Piqué, expareja y padre de sus hijos. A tal grado llega ese odio, que hoy en día todavía se pueden escuchar gritos e insultos en contra del futbolista, a pesar de que Shakira ha dejado claro que ya es un tema aparte.

“Yo no escucho, yo no escucho porque tengo esas cosas (in ears) en los oídos, no las escucho mucho”, fue lo que dijo al momento en que la periodista Danielle Dithurbide le preguntó al respecto.