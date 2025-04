Susana Zabaleta revela su incómoda experiencia con famoso actor en escena íntima

Susana Zabaleta es una de las grandes actrices en la industria y ha participado en importantes proyectos tanto en cine como en televisión. Sin embargo, no todas sus experiencias han resultado positivas y así lo reveló en una reciente entrevista, donde relató la incomodidad y temor que experimentó al realizar una escena íntima con un conocido actor que le hizo comentarios fuera del lugar al punto de intimidarla.

La también cantante fue una de las invitadas al programa "Pinky Promise" de Karla Díaz en YouTube, donde fue cuestionada, entre otras cosas, por su romance con Ricardo Pérez con quien ha dado de qué hablar debido a la diferencia de edad entre ellos debido a que el comediante es 30 años menor. También mencionó algunas de sus grandes anécdotas sobre el escenario y ante las cámaras, aunque una en particular capturó la atención de los fans por lo incómoda que resultó para ella.

Durante una dinámica en la que fans lanzan a través de redes sociales presuntas a los famosos invitados, Susana Zabaleta fue cuestionada sobre la celebridad con la que no volvería a trabajar. Al instante la actriz recordó la amarga experiencia que vivió durante la filmación de una película hace más de 20 años, poco tiempo después de haber dado a luz a su hija Elisabetha, con un famoso actor.

"Nos tocaba escena de sexo y era sexo como rudo. Yo acababa de tener a Elisabetha y estaba amamantando y un día anterior me dijo: ‘Oye, ¿pero sí lo vamos a hacer?’ Me quería poner nerviosa, obviamente, y entonces le dije: ‘De qué hablas, no, no lo vamos a hacer’ y (dijo): ‘Bueno, es que hay que entregarse en la actuación, hay que entregarse entonces yo lo quiero medio practicar para ver’. Me dijo tantas cosas tan guarras que no las puedo ni siquiera decir", recordó Zabaleta.