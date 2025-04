Los Tucanes de Tijuana en el Auditorio Telmex, fecha y costo de los boletos para ver a los “Papás de los pollitos”

Los Tucanes de Tijuana son otros de los artistas que tienen un compromiso con todos sus fanáticos de Jalisco, ya que el próximo 23 de agosto se presentarán en el Auditorio Telmex en Guadalajara como parte de su gira “Tucanes Time” qué hacen este 2025 en diversos estados de México.

La agrupación liderada por el cantante y músico Mario Quintero arribará hasta el escenario del emblemático Auditorio Telmex para cantar con todos aquellos que disfrutan de sus canciones que van desde corridos, hasta temas para bailar y de amor o desamor.

El evento de Los Tucanes de Tijuana iniciará en punto de las 21:00 horas y se espera cumplan con un repertorio amplio, ya que al tener más de 35 años como agrupación cuenta con canciones que no pueden faltar esa noche, tal y como “La chona”, “El tucanazo” y “El amor soñado”, por mencionar algunos.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Los Tucanes de Tijuana en GDL?

Los boletos para ver a Los Tucanes de Tijuana en Guadalajara, Jalisco en el Auditorio Telmex están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas de lugar, van con diversos precios y no tiene cargos por servicio, como suele pasar con algunos espectáculos en México.

$488 pesos

$671 pesos

$854 pesos

$1098 pesos

$1159 pesos

$1342 pesos

$1464 pesos

$1586 pesos

$2562 pesos

$3172 pesos

$4148 pesos

Los Tucanes de Tijuana regresan a Guadalajara. Foto FB/lostucanesdetijuana

¿Prohibirán los corridos en Jalisco?

Recientemente y mucho después de que se compartiera la noticia de que Los Tucanes de Tijuana estarán en Guadalajara, en el estado y específicamente en el Auditorio Telmex en donde se presentarán los llamados “Papás de los pollitos”, surgió una fuerte polémica respecto a la música mexicana y el contenido de los espectáculos.

Debido al concierto que ofrecieron Los Alegres del Barranco en donde en uno de sus corridos hacen apología al delito, mucho se ha especulado sobre el tema de la prohibición de canciones relacionadas con letras que hablen de actos delictivos o grupos criminales.

Hasta el momento no se ha dado a conocer que el gobierno prohíba a los cantantes o agrupaciones cantar canciones de esta índole, tal y como sucede en otros estados de la República Mexicana como Chihuahua, ya que en el municipio que lleva el mismo nombre, las estrellas que se presentan no deben interpretar estas piezas, ya que podrían ser acreedoras a una multa de varios miles de pesos de no cumplir con las reglas que marca la ley.