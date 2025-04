"Spider-Man Brand New Day" llega al cine el 31 de julio de 2026 con el regreso de Tom Holland a Mavel

Tom Holland regresa a Marvel con el papel de Spider-Man, luego de que tuvieran que borrarle la mente para que nadie recuerde que se trata del mismísimo superhéroe que salvó al mundo del multiverso. Ahora lo hará con la cuarta entrega de su saga que ya tiene fecha de estreno.

Durante su turno en la CinemaCon, la empresa Marvel Studios dio a conocer que llegará "Spider-Man Brand New Day" el día 31 de julio de 2026. Aunque todavía falta un año para su estreno, el título ya ha causado gran emoción en las redes sociales, pues se desconoce lo que habrá detrás de la historia, donde se podrá ver su etapa universitaria.

Esta no es la única noticia del super héroe favorito de la comunidad durante los últimos años, pues a través del panel, Sony informó la llegada de "Spider-Man Beyond The Spider Verse", misma que se ha retrasado para que el resultado sea perfecto, de acuerdo con sus creadores. La fecha pactada es el 4 de junio de 2027.

Así se anunció la nueva película de Spider-Man. Crédito: SONY

¿Cuál es la historia de Spider-Man versión Tom Holland?

La versión de Spider-Man interpretada por Tom Holland ha marcado un hito en la historia del personaje en el cine, al integrarlo de manera fundamental en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su primera aparición fue en "Capitán América: Civil War" (2016), donde un joven Peter Parker es reclutado por Tony Stark (Iron Man), estableciendo una relación de mentoría que sería clave en su desarrollo.

"Spider-Man: Homecoming" (2017) profundizó en la vida de Peter como un estudiante de secundaria que lucha por equilibrar sus responsabilidades como superhéroe. La película exploró su deseo de demostrar su valía a Iron Man y su lucha contra el villano Vulture. Esta entrega estableció un tono más juvenil y humorístico para el personaje, diferenciándolo de las versiones anteriores.

"Spider-Man: Lejos de casa" (2019) llevó a Peter a un viaje escolar por Europa, donde se enfrenta a nuevas amenazas y lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark. La película exploró su lucha por asumir el legado de Iron Man y su relación con Mysterio, un villano que desafió su percepción de la realidad. Esta pelicula pone al personaje de Spider-man en una posición de fama, en la que el mundo entero conoce su identidad, gracias a los eventos ocurridos al final del film.

"Spider-Man: No Way Home" (2021) expandió el multiverso de Spider-Man al traer de vuelta a villanos de las películas anteriores, como el Doctor Octopus y el Duende Verde. La película exploró las consecuencias de la exposición de la identidad de Spider-Man y su intento de revertir la situación, lo que llevó a consecuencias inesperadas. Esta pelicula es de suma importancia, ya que logra unir todas las versiones cinematográficas del personaje, y logra establecer las bases para el futuro de spiderman en el UCM.