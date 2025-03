Nadie ha reclamado los cuerpos de Betsy Arakawa y Gene Hackman a un mes de su muerte

El 27 de febrero, la comunidad cinematográfica internacional sufrió un golpe doloroso al enterarse del fallecimiento de Gene Hackman, uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, junto con su esposa, Betsy Arakawa. A los 95 años, Hackman fue hallado sin vida en su hogar en Santa Fe, Nuevo México, junto a su esposa de 63 años y su perro. Aunque la noticia provocó gran conmoción, las circunstancias de su proceso despertaron más preguntas que respuestas, provocando una serie de investigaciones por parte de las autoridades locales.

Los primeros informes sobre el deceso de Hackman y Arakawa indicaban que las circunstancias de su muerte eran sospechosas. La policía local no descartó la posibilidad de un crimen en el momento en que encontraron los cuerpos. Sin embargo, tras llevar a cabo una investigación exhaustiva, las autoridades aclararon que no hubo intervención de terceros, aunque sí se identificaron factores médicos que contribuyeron a la tragedia. La policía de Santa Fe, en un comunicado posterior, declaró que las muertes no fueron resultado de un acto criminal, pero sí se encontraron “situaciones inusuales” en el escenario del hallazgo.

Un mes después de su muerte, el medio internacional TMZ reportó una situación que preocupó aún más al público, pues los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa aún no han sido reclamados. Según el informe, ni los tres hijos de Hackman ni la familia de Arakawa acudieron por los restos de los fallecidos.

Cuerpos de Betsy Arakawa y Gene Hackman no han sido reclamados

En Nuevo México, la Oficina de Investigación Médica Forense mantiene una lista pública de los fallecidos no reclamados, que se actualiza periódicamente. Según TMZ, los nombres de Hackman y Arakawa aún figuran en dicha lista, lo que implica que, al menos hasta ese momento, no existe ningún esfuerzo por parte de la familia para gestionar los trámites relacionados con el entierro o la cremación de los cuerpos.

El hecho de que los cuerpos no hayan sido reclamados en un plazo considerable ha llevado a especulaciones en los medios.

Fotografía: AP Photo.

Debido a esta situación, dentro de los círculos cercanos a la familia Hackman, surgió la hipótesis de que los hijos del actor no reclamaron el cuerpo de su padre debido a disputas familiares o problemas relacionados con su testamento. Una de las teorías más comentadas en los últimos días es la posible exclusión de los hijos de Hackman en su testamento; según informes obtenidos por el Daily Mail, el testamento de Hackman habría designado a su esposa, Betsy Arakawa, como su heredera universal, lo que implicaría que sus hijos biológicos no recibirían ninguna parte de la herencia del actor.

A pesar de la creciente atención mediática sobre el caso, la familia Hackman no ha emitido ninguna declaración oficial desde la muerte del actor y su esposa, generando aún más especulaciones sobre las dinámicas familiares y las posibles tensiones subyacentes que podrían haber existido antes de la tragedia.

¿De qué murió Gene Hackman y Betsy Arakawa?

Según los informes médicos obtenidos por fuentes cercanas, Betsy Arakawa falleció primero debido a complicaciones derivadas del síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave transmitida por la orina y las heces de roedores. El hantavirus es particularmente peligroso porque, si no se detecta y se trata de manera oportuna, puede ser fatal.

La enfermedad cardíaca de Hackman, sumada a sus problemas cognitivos, parece haber llevado a un desenlace trágico.

Fotografía: AP Photo.

En cuanto a Gene Hackman, se descubrió que su fallecimiento estuvo relacionado con problemas de salud preexistentes, incluyendo enfermedad cardíaca hipertensiva y aterosclerótica, condiciones que son comunes en personas mayores. Según los médicos forenses, Hackman probablemente no se había dado cuenta de la muerte de su esposa debido a los efectos avanzados del Alzheimer, enfermedad de la que había estado padeciendo durante años.