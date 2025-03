Exparticipante de Masterchef sufre violento asalto y le roban su carro

Jerónimo Meneses dio a conocer en las redes sociales que fue víctima de la violencia en su país natal, Ecuador. Entre sus más recientes proyectos participó en MasterChef VIP de la televisión local, por lo que logró entrar a varias generaciones y ahora su popularidad ha aumentado considerablemente.

En un reciente video aclaró que estaba en un evento de moda, se estacionó enfrente de un puesto de vigilancia de la policía. Eso no importó porque delincuentes rompieron uno de sus vidrios con el objetivo de sacar la mochila que tenía dentro y que estaba a la vista, además de que una chamarra de cuero.

“Me acaban de robar el carro. Anoche fui víctima de la delincuencia. Acabo de salir de un evento, donde estaba lanzando mi carrera como influencer de moda, mi carrera como icono de la moda, salgo y me han roto la ventana. Me roban la mochila y una chompa de cuero. Así estamos viviendo”, aclaró.

En el video que mostró se puede que ver el vidrio está completamente roto, lo derribaron con el objetivo de husmear dentro del automóvil. Claramente no había intenciones de llevarse nada más del vehículo, pues no abrieron tampoco el cofre para llevarse partes valiosas del funcionamiento del auto como la batería.

Jerónimo Meneses es un reconocido influencer ecuatoriano, que se ha destacado por su participación en el reality show "MasterChef Celebrity Ecuador". Además, el creador de contenido también se ha desempeñado en su país como actor y comediante, donde es reconocido por su personaje "Josema".

Actualmente, el famoso influencer se encuentra incursionando en el mundo de la moda, donde acaba de realizar un evento que realizó para impulsar su carrera. Hasta el momento se conoce poco sobre las intenciones que tiene en el mundo de la moda, pero poco a poco ha ido contándoselo a sus fanáticos.

“No he puesto una denuncia formal porque sabemos que ese tipo de denuncias no llegan a ningún lado, es más la pérdida de tiempo que el resultado que va a dar... me robaron los chistes del año, las rutinas que estaba preparando, eso es lo peor", dijo el famoso influencer.