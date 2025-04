Con Nodal tenemos una relación formal por el bien de Inti, confiesa Cazzu que no juzga a Ángela Aguilar

Cazzu habló por primera vez de cómo es la relación con su expareja Christian Nodal en torno a la crianza de su hija Inti, y destacó que es mentira que hubo conversaciones sobre que no quería que Ángela Aguilar estuviera presente cuando él visita a su pequeña.

“Yo estoy súper bien, enfocada en mi música, todo bien”, dijo la argentina y descartó que existieran esas conversaciones, lo que sí destacó es que lleva una relación formal con Nodal por el bien de su hija.

Descartó que tenga algún tipo de diálogo o comunicación con el padre de Inti fuera de los temas relacionados con la crianza de la pequeña y dijo que están de acuerdo en los temas en torno a ella, por lo que mantienen todo en privado.

En torno a si hay algún tipo de resentimiento hacia Ángela Aguilar, Cazzu descartó esa situación e incluso deseó la felicidad de la pareja de su exnovio.

Yo no la juzgo no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacía ninguno de ellos, y de hecho me encanta si son felices, dijo en referencia la pareja,