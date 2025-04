Sydney Sweeney pone en venta su lujosa mansión por 6 millones de dólares tras cancelar su boda

Sydney Sweeney es una de las actrices más importantes de los últimos años. Luego de aparecer en una de las películas de Quentin Tarantino, protagonizar "Euphoria" y además conseguir éxitos como “Anyone But You” junto a Glen Powell ha sido criticada por su relación con Jonathan Davino.

Pues estaban comprometidos desde 2022 y ahora han cancelado su boda, mientras viven rumores de que no solo su compromiso habría sido cancelado, sino que se habla de un rompimiento definitivo tras casi 8 años de relación entre la actriz de 27 y el productor de 47 años de edad.

Ahora se ha podido saber gracias a The US Sun que estarían vendiendo su lujosa mansión en más de 6 millones de dólares tras rumorar que la famosa productora está viviendo en un hotel en Beverly Hills desde mediados de febrero de este 2025, mientras ha aparecido en diversos eventos sin su anillo de compromiso.

¿Sydney Sweeney rompió con Jonathan David?

Cabe destacar que, si bien aún no se sabe oficialmente si están o no separados, los rumores apuntan a que tras la propuesta de matrimonio en 2022 y el primer atraso de su boda, la pareja ya no estaría junta desde el mes de febrero, lo que generó divisiones entre los fanáticos de la actriz.

Pues Glenn Powell, su compañero en “Anyone But You”, sería su nueva conquista, ya que se les vio en una fiesta familiar donde hasta la mamá de Sydney Sweeney salió a negar las especulaciones mencionando que verdaderamente solo son buenos amigos y que no están saliendo juntos.

La casa fue comprada por 250 mil dólares y fue reacondicionada por la pareja para poderse convertir en su hogar; sin embargo, gracias a Daily Mail se ha podido saber que en estos momentos está vacía, lo que daría razón a los rumores de rompimiento y cancelación de compromisos.

Si bien es cierto que Sydney Sweeney no muestra muy a menudo su anillo de compromisos, es verdad que hace rato no lo muestra en una alfombra roja y tras ser vista en una fiesta familiar con Glen Powell, se han desatado rumores sobre su posible nueva relación.