Andrés Guardado y James Rodríguez EXPLOTAN EN CONTRA DEL AMÉRICA por su posible llegada al Mundial de Clubes

La exclusión del León para participar en el nuevo Mundial de Clubes 2025 sigue generando un montón de polémica, pues ahora en una conferencia de prensa, los capitanes del equipo esmeralda explotaron en contra del Club América, luego de que se ha escuchado el rumor de que será el equipo a suplir el lugar que se le quitó al León.

Fue en conferencia de prensa que ambos astros del equipo esmeralda decidieron dar su opinión sobre lo que ha pasado con la FIFA y como es que les quitó uno de los tres lugares que le pertenecían a la Liga MX, por el tema de la multipropiedad, pues hay que recordar que son parte del mismo dueño, Grupo Pachuca.

Si bien hablaron sobre lo injusta que ha sido la FIFA con el equipo, también decidieron mandar un mensaje en contra de un club, que se rumorea es el América pues se refieren a él como el equipo que está moviendo los hilos para que el León, no asista al Mundial de Clubes 2025

Señalando que es culpa de la FIFA por tener lagunas en el reglamento de la competencia, pues en palabras de Andrés Guardado, la “multipropiedad existe” desde “hace muchos años” y no es una condición que solo ocurra en el mundo del futbol mexicano, como lo son León y Pachuca.

Fue el “principito” que opino de manera dura y tajante sobre lo que se está viviendo, pues asegura que el León es quien debe ir al Mundial de Clubes, ya que ellos se lo ganaron en la cancha, luego de que venciera al LA FC en la final de la Concachampions de 2023 luego de un torneo complicado.

“Me parece una injusticia brutal y para mí, si alguien hizo mal las cosas, es FIFA, no León, porque el tema de la multipropiedad existe. Grupo Pachuca, ¿cuánto tiempo tiene existiendo? Hace muchos años. Participan Pachuca y León en un torneo avalado por FIFA y no se le informa al Grupo Pachuca de que, en caso de que califiquen sus dos equipos, uno no va a poder participar y encima hace un reglamento a posteriori, en donde dice que no pueden estar”, dijo Guardado.