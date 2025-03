¿Kim Soo Hyun y Kim Sae Ron se iban a casar? Revelan nueva información sobre su relación

Kim Soo Hyun y Kim Sae Ron han sido tendencia desde hace varios días, pues se reveló que la fallecida actriz tuvo una relación con el actor coreano antes de morir. Pese a las primeras negativas del idol, su agencia terminó por confirmar los rumores en su contra, desde entonces, ha sido blanco del escrutinio público.

Kim Sae Ron sufrió en su momento fuertes críticas tras chocar su auto por manejar bajo los efectos del alcohol, lo que ocasionó que su carrera se viera afectada, así como ser acreedora a una deuda de 700 millones de wones. La joven desapareció del ojo público, hasta que en febrero pasado se informó que fue encontrada en su departamento tras atentar contra su vida.

Desde entonces, fans lamentaron su muerte y condenaron el fuerte escrutinio al que fue sometida, pues aparentemente atravesó una fuerte depresión, incluso la agencia de Kim Soo Hyun negó cualquier relación entre los actores cuando en marzo de 2024 publicó una foto bastante comprometedora.

Hoy se sabe que su publicación habría sido un llamado desesperado para Kim Soo Hyun, quien fuera pareja de la actriz durante seis años. Debido a su edad y a la falta de apoyo a Kim Sae Ron, el actor ha sido cancelado en redes sociales, también se han señalado incongruencias en sus declaraciones, así como pruebas de su relación cuando la actriz era menor de edad.

¿Kim Sae Ron y Kim Soo Hyun se iban a casar?

Garosero Research Institute reveló nueva información en contra del actor Kim Soo Hyun, esta vez publicó las declaraciones de un hombre que se identificó como amigo cercano de Kim Sae Ron. De acuerdo con su testimonio, la joven sufrió infidelidad por parte del idol a largo de su relación.

También dijo que la joven soportó los engaños, pues esperaba casarse con Kim Soo Hyun. Los nuevos detalles detrás del actor siguen aumentando las críticas en su contra. El actor ya ha sufrido la cancelación de patrocinios y eventos, también está alejado del ojo público.

Hasta ahora, la familia de Kim Sae Ron no ha dado nuevas declaraciones, por su parte, Gold Medalist y Kim Soo Hyun no han emitido nuevos comunicados. Las fans siguen divididas en opiniones, pues algunos creen que la joven sufrió bastante antes y después de su polémica, mientras que otras aseguran que el actor no fue responsable de su muerte, pese a cuestionar su relación.