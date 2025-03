Ángela Aguilar deslumbra con elegante vestido azul cielo en la alfombra azul de los premios Women in Music de Billboard

Ángela Aguilar sigue sorprendiendo con sus looks en las alfombras rojas, esta vez, la cantante lució un espléndido vestido azul cielo con el que se robó miradas en los premios Women in Music de Billboard. La intérprete dejó claro que puede combinar a la perfección sus vestidos tradicionales mexicanos que usa en los escenarios con elegantes piezas.

La presencia de la menor de los Aguilar no solo fue para desfilar en la alfombra, en el evento, el cual reconoce a las mujeres más importantes del año Ángela fue la encargada de representar a México y mostrar el impacto que las mujeres han tenido en la industria de la música.

Durante los premios, la artista interpretó Cielito Lindo, y por su puesto no pudo dejar de mencionar el nombre de su esposo Christian Nodal, la cantante confesó que tiene una muy buena relación tiene con él y además aseguró que el intérprete es su fan número 1.

En los premios acudieron otras importantes mujeres como la madre de Beyoncé, Tina Knowles quien fue honrada como Madre del Año, Julia Michaels, Mickey Guyton, Kali Uchis, Summer Walker, Madison Beer, Zara Larsson, Becky G y Victoria Monét, quienes se unieron para celebrar su aportación en la música desde el género R&B, pop, country, rap, K-pop y hasta reggaetón.

Durante los premios, Ángela Aguilar interpretó el icónico tema Cielito Lindo | Foto: Instagram @angelitaas.vip

Ángela Aguilar deslumbra con espectacular vestido azul en premios Billboard

Además de que la asistencia de Ángela Aguilar fue muy importante en los premios Women in Music de Billboard, su presencia se robó cámaras en la alfombra azul pues decidió utilizar un elegante vestido azul claro largo con pliegues en la cadera y en la parte alta.

Lo que llamó la atención de este look fue la mirada hacia los 2000 que le dio al utilizar un peinado recogido con mechones sueltos y unas gafas azules que definitivamente recuerdan a Paris Hilton, Jennifer López y Britney Spears. Este elegante vestido y estilo de Ángela hace olvidar al mundo del internet las críticas que recibió por su maquillaje en los Premios Lo Nuestro.

Ángela Aguilar más estable y enamorada que nunca de Christian Nodal

La cantante de 21 años llegó acompañada de la familia Aguilar y no pudo faltar en un evento tan importante su esposo Christian Nodal, quien no se despegó de ella ni un solo segundo. Pese a las críticas, Ángela dejó claro en una entrevista para la revista People que tiene una muy buena relación con Christian y no solo eso, confesó que además de los millones de fans que tiene su marido es el número uno, pues ha estado apoyándola durante muchos años en su carrera, especialmente desde que se casaron.