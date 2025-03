¿Ángela Aguilar le manda mensaje a Cazzu en su discurso en los Billboard Women in Music 2025?

Los Billboard Women in Music 2025 se realizaron el pasado 29 de marzo en el YouTube Theater, en California. El evento que presentó a las mujeres más influyentes en este año en la música dejó muchas emociones, peor también momentos que se dejaron mucho de qué hablar en redes sociales. Uno de los que más llamó la atención fue el discurso de Ángela Aguilar tras haber sido galardonada con el premio 'Breakthrough'.

La hija de Pepe Aguilar subió al escenario para recibir su premio y mandar un mensaje que dejó mucho de qué hablar. Ángela tenía unas palabras de empoderamiento femenino listas para hacer que todas las mujeres presentes en el teatro la ovacionaran, pero también para causar polémica en redes sociales. Algunos fans aseguran que sus palabras llevaban una dedicatoria oculta para Cazzu y su nueva canción, donde se asegura que está dedicada a la integrante de la dinastía Aguilar.

Ángela dejó claro que este año fue muy complicado y que en muchas ocasiones se subió al escenario con lágrimas en los ojos por una historia que ella no ha contado y por la que se le ha estado juzgando a lo largo del 2025. En el inicio de su discurso, la esposa de Nodal aprovechó para agradecer a todos los que integran su equipo de trabajo, a su familia y a los que creyeron en ella, ya que sin su apoyo no se podría lograr todo lo que ha logrado en el 2025 y toda su carrera.

"Este premio Breakthrough… Jesús. Este premio Breakthrough significa mucho para mí. Porque este año casi me rompió. Y, sinceramente, he tenido que subirme al escenario y cantar entre lágrimas, y he tenido que cargar con el peso de ser juzgada y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, de una historia que nunca ha salido de mi voz", dijo Ángela.