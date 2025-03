Las verdaderas víctimas del Rancho Izaguirre: Hay que ver hasta el fondo

El escritor y periodista estadounidense John Kenneth Turner publicó su icónico y significativo libro en 1910, México Bárbaro, donde narraba de manera excelsa, histriónica y con dosis importantes de realismo, las principales características que circundaban al fenómeno del presidencialismo liderado por Porfirio Díaz; así mismo, el autor describía de manera original la manera en cómo se reclutaban a jóvenes para ser llevados a trabajar a las minas donde, según Turner, sólo sobrevivían seis meses porque sus pulmones quedaban destruidos y entonces había que iniciar otro proceso de reclutamiento forzoso.

Lo anterior, el autor pudo darlo a conocer de manera pormenorizada porque lo conoció de primera mano y porque, a partir de presentarse con una falsa identidad (inversionista extranjero), pudo acceder a todos los secretos que el régimen porfirista ocultaba.

Aquellos relatos literarios de hace poco más de un siglo parecieran muy distantes y fantasiosos para esta época, pero por desgracia, no lo son.

La historia se repite, y si durante la dictadura de Díaz los jóvenes morían en las minas, después de más de un siglo, ahora mueren en enfrentamientos o en instalaciones clandestinas como las de San Fernando, el Penal de Piedras Negras, o el rancho Izaguirre, entre muchas otras.

Por desgracia, y lo que la historia de este país ha evidenciado, es que hay dos fenómenos que no han mejorado de manera profunda para infortunio de la sociedad mexicana: por un lado, la capacidad de la clase política para dilucidar y orquestar cambios profundos en favor de la población en general, no solo en materia de seguridad, sino de certidumbre normativa o certeza jurídica, es un hecho que no ha conseguido consolidarse en más de un siglo. En otras palabras, la ley no se aplica para todos (de hecho, casi para nadie), impera un terrible estado de impunidad que debería transformarse diametralmente.

El otro componente, y que es el sentido principal de esta columna, es la profunda vulnerabilidad e indefensión que experimentan los deciles más bajos de la pirámide societal en esta nación. Lo que el libro de Kenneth Turner dio a conocer en su momento es algo que sigue existiendo hasta el presente: la proclividad que los más pobres deben enfrentar como una condición de normalidad ante lo que los sectores más poderosos dictaminan o imponen hacia ellos.

En un pasado, eran los hacendados y dueños de las minas, auspiciados por la clase política que gobernaba este país, quienes los esclavizaban y, sin consentimiento alguno, los obligaban a trabajar en campos henequeneros o minas clandestinas de minerales como carbón u oro, donde la mayor cantidad de dichos minerales, eran enviados a otro país.

Ahora, estos mismos segmentos poblacionales son, de acuerdo con investigaciones realizadas como la del Dr. Raúl Zepeda Gil, (Escapando de la precariedad: movilidad ocupacional criminal de los reclusos de homicidios durante la guerra mexicana contra las drogas), publicadas en Journal of Illicit Economies and Development, extinciones masivas de tipo selectivo, en donde los grupos más vulnerables de la población nacional, es decir, aquellas personas cuya condición económica es precaria, están mayormente involucrados en el engrosamiento de las filas de los cárteles mexicanos.

Esta información hace eco de los hallazgos dados a conocer por el medio de comunicación Animal Político, en colaboración con la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en donde, a partir del análisis de hasta 17 variables, entre las que se encontraban las estadísticas de víctimas de homicidio, lesiones y desapariciones, así como las cifras de jóvenes detenidos y encarcelados por asesinato, delitos contra la salud o delitos federales como portación de armas del Ejército, se evidenció que más de 480 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años, han sido víctimas de la violencia en el país, ya sea como víctimas directas de asesinato y de otras agresiones, o bien, como posibles responsables de delitos vinculados a la delincuencia organizada.

Cabe destacar que, para este análisis, se recabaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Secretaría de Salud federal y de la Secretaría de Gobernación, y se hicieron más de 200 solicitudes de transparencia a fiscalías, poderes judiciales de todo el país, así como a las Fuerzas Armadas. De igual manera, se buscó entrevistar a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría del Trabajo, encargada del programa de becas para jóvenes, pero de ninguna se obtuvo respuesta.

Haciendo el cruce de ambas evidencias es notablemente significativo poder apreciar que la fuerza operativa de los cárteles del narcotráfico en México no es tan numerosa como se había construido en el imaginario colectivo; al contrario, requieren de múltiples incursiones y renovaciones constantes para poder reponer las constantes bajas que sufren en su personal, sobre todo, de tipo operativo, por lo que los centros de adiestramiento y el reclutamiento cibernético y forzoso, se han venido intensificando debido a su creciente necesidad por mantenerse vigentes en la disputa por el control comercial y el trasiego de diferentes tipos de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Esta es la naturaleza del negocio y el riesgo latente para los sectores juveniles de menores ingresos en el país, pues siempre habrá peligros inexpugnables de que puedan ser privados de la libertad o forzados a trabajar como sicarios, distribuidores o reclutadores, ya que el Estado mexicano no ha sido capaz de instrumentar políticas de amplio calado para facilitar su inserción efectiva en el mercado laboral. Esta es una de las lecciones más profundas y lacerantes que la clase política mexicana debería acatar como una tragedia nacional y, por supuesto, como una prioridad de Estado, si lo que se quiere es transformar el tejido social de este país y, por supuesto, asegurar un futuro mejor.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INAP

@DRLMMA56

MAAZ