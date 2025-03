Kim Soo Hyun tendría que pagar más de 100 mdd a Disney Plus por retrasos de “Knock Off”

Tras los retrasos que ha tenido el K-Drama "Knock Off", original de Disney Plus, el actor surcoreano Kim Soo Hyun, quien se encuentra involucrado en una controversia tras la muerte de Kim Sae Ron, tendría que pagar una multa millonaria, según revelaron medios coreanos.

Aunque "Knock Off" sigue en pie, lo cierto es que la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming no descarta cancelarlo ya que cada vez son más las acusaciones contra el actor de K-Dramas. De hecho, existe una alta probabilidad, según declararon expertos.

En ese sentido, Kim Soo Hyun tendría que cubrir entre el 20% y el 30% del presupuesto que gastó Disney Plus para la creación del drama, el cual tenía previsto estrenarse en marzo de 2025, pero se retrasó por tiempo indefinido.

Kim Soo Hyun se convirtió en uno de los actores más reconocidos de los últimos años. (Créditos: X / @SOOHYUN_INTL)

¿Kim Soo Hyun pagará suma millonaria?

De acuerdo con Allkpop, quienes entrevistaron a experto en la industria del entretenimiento coreano, el actor de K-Dramas como "It's Okay to Not Be Okay" y "Queen of Tears" tendría que pagar a Disney Plus una suma de entre 12 mil 300 millones hasta 123 mil millones de dólares.

Sin embargo, no sería la única multa que Kim Soo Hyun tendría que pagar, pues también estaría sujeto a dar una gran suma de dinero a las 16 marcas que trabajaban con él antes de que ocurrieran las acusaciones en su contra, ya que incumplió con la "cláusula de moralidad".

Entre las empresas están: Eider, Shabu All Day, Dinto, Homeplus, Shinhan Bank, Tous Les Jours, Cuckoo, Prada y Jo Malone London. Y tomando en cuenta que su comisión anual por patrocinio ronda los 480 dólares por contrato, significa que las posibles multas podrían superar los 15 millones de dólares.

Kim Soo Hyun fue acusado de salir con menores de edad. (Créditos: X / @SOOHYUN_INTL)

Acusan a Kim Soo Hyun se salir con Kim Sae Ron

Tras la muerte de la Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun fue acusado de salir con ella cuando era una estudiante de tercer año de secundaria en 2015. Además, él y su agencia, GOLD MEDALIST, fueron señalados de presionar a la fallecida actriz para que pagara una deuda millonaria.