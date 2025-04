Burrita Burrona estalla contra Shakibecca: “hartas, no eres Shakira”

La creadora de contenido conocida en redes sociales como Burrita Burrona estalló contra la imitadora de Shakira, quien se hace llamar Shakibecca. Los comentarios de la influencer se hicieron virales en rede sociales, pues hubo quienes la apoyaron y definitivamente no.

Recordemos que la imitadora venezolana de Shakira, Shakibecca, quien actualmente reside en México ha estado en una fuerte polémica en los últimos días. Todo comenzó cuando se viralizó en TikTok un video en el que se mostraba llorando porque no la habían dejado caminar junto a la cantante en uno de sus conciertos en la Ciudad de México.

La situación se hizo aún más controversial porque unos días después de aquel momento apareció entrando al Foro GNP de la Ciudad de México junto a Shakira. Sin embargo, durante la caminata, internautas en redes sociales aseguraron que quiso ponerse enfrente de la intérprete y que hacía hasta lo imposible por llamar la atención.

La situación molestó principalmente a los fans de Shakira, quienes han asegurado que el comportamiento de Shakibecca se está sobrepasando; pues dicen una cosa es imitar a la artista y otra es querer hacer todo exactamente igual. Estos comentarios vienen después de que cibernautas se dieron cuenta que la imitadora quería estar en los mismos lugares que la cantante haciendo lo mismo pero ya no ejerciendo su profesión sino buscando fama y popularidad.

Fue durante el programa de YouTube Turbulence Queen & Burrita Burrona, donde la comediante lanzó severas críticas contra Shakibecca. Ambas charlaban cuando salió al tema la imitadora e inmediatamente la Burrita mostró su enfado al mencionarla. Señaló que ya se cree Shakira y ya no la imita desde el amor y admiración que se le puede tener a un artista.

"Me tiene bien harta la Shakibecca, la verdad, lo tengo que decir, discúlpame, pero hartas mija, porque para empezar no eres Shakira, te voy a decir algo 'una cosa es imitar al artista pero otra es ya creerte ella', eso no está bien, eso habla del hambre que tienes tu y no del amor que le tienes a tu artista", dijo.