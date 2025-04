¿Quién es Owen Cooper?, el actor de Adolescencia que es considerado “el Robert De Niro de esta generación”

La miniserie “Adolescencia” sigue siendo top en la plataforma de streaming Netflix debido a que se posiciona como una de las favoritas del público por la historia acerca de un crimen a manos de un adolescente con problemas mentales y emocionales. Los elogios no sólo son para los creadores, sino también para los actores, especialmente para el protagonista: Owen Cooper, quien por su trabajo es llamado “el Robert De Niro de esta generación”.

El adolescente, de 15 años de edad, sorprendió con su actuación en “Adolescencia” al darle vida al estudiante Jamie Miller, sobre todo porque se trató de su debut. Previo a protagonizar el drama criminal, Owen Cooper únicamente recibió clases de interpretación para que fuera fluido con sus diálogos, informó la revista Variety.

“Los actores se entrenan durante años y todavía no pueden dominar lo que él ha logrado”, aseguró Philip Barantini, director de “Adolescencia”. “Obviamente, he trabajado con muchos actores durante mi carrera como director; sin embargo, muchos de ellos, no pueden hacer lo que él”.

Owen Cooper le dio vida a Jamie Miller en la miniserie “Adolescencia. Foto: Instagram Owen Copper.

Owen Cooper, la estrella británica del momento

Owen Cooper no sólo es elogiado por el director de “Adolescencia”, ya que sus compañeros de reparto igual destacan su trabajo actoral y profesionalismo. Muestra de ello es el experimentado actor británico Stephen Graham, de 51 años, quien en la serie de Netflix le dio vida al padre de Jamie Miller, Eddie Miller.

Stephen Graham aseveró esto en una entrevista para la BBC, ya que indicó que Owen Cooper tiene un “talento generacional” y ya dio el primer paso para compartirlo con el mundo. Por lo mismo, el actor compartió que platicó con la madre de su joven compañero de trabajo y le dijo “es el próximo Robert de Niro”.

Cuántos años tiene Owen Cooper, protagonista de “Adolescencia”

Luego del éxito de la miniserie “Adolescencia”, las miradas han permanecido en Owen Cooper, quien nació el 5 de diciembre de 2009 en Warrington, una ciudad inglesa situada entre Liverpool y Manchester. Actualmente tiene 15 años y su nombre completo es Owen Patrick Cooper.

Cuál es el nuevo proyecto de Owen Cooper en cine

A su corta edad, Owen Cooper tiene una carrera actoral prometedora. Su siguiente proyecto es en el cine y se trata de la nueva adaptación de la película “Cumbres borrascosas” que protagonizan los actores australianos Margot Robbie y Jacob Elordi. El estreno de la cinta será en 2026 y se presentará una historia de amor gótica.