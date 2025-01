No hay que politizar la elección judicial porque esto nos permitirá ser un referente democrático en impartición de justicia: Marisela Morales

Marisela Morales, aspirante a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habló en entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio sobre el proceso de insaculación con tómbola que se está llevando a cabo en el Senado de la República este jueves 30 de enero para la selección de los aspirantes para la elección judicial del 1 de junio.

Al respecto, la aspirante a Ministra destacó que este es un proceso inédito en el que es importante participar, "nosotros sabemos que tenemos que ser respetuosos y participativos; si hay que hacer examen o ir a la insaculación, estamos a determinación de los órganos competentes".

Contó que en la sesión de insaculación que se está llevando a cabo por la Mesa Directiva del Senado este jueves, "la parte de los Ministros queda al final, entonces estaremos pendientes de lo que pase y nos ajustaremos a lo que determine la autoridad competente".

En ese sentido, Marisela Morales afirmó que confía en todo este proceso, "creo que hasta que no se vea si funciona o no, no se puede juzgar. Con la resolución del Tribunal Electoral se están siguiendo las reglas, y hasta ahora yo confío y está funcionando. Es aventurado criticar algo que apenas estamos llevando a cabo. Los procedimientos y reglas se irán cumpliendo, yo creo que hay que confiar, yo sí confío".

Transparentar este proceso ayudará a que se legitime la selección de las personas electas: Morales

La Ministra subrayó la importancia de que se legitime el proceso para que sea un referente / FOTO: Archivo

La aspirante a Ministra de la SCJN señaló que este proceso histórico es una oportunidad para las personas que pensaron que quizá no podrían aspirar a un cargo de ministro o juez. Y subrayó que comunicar y transparentar todo este proceso ayudará a que se legitime la selección de las personas que serán electas, "eso es muy relevante para nosotros como mexicanos, que este proceso sea un referente democrático en impartición de justicia y que se legitime a quienes tienen esas funciones", dijo.

"Creo que es importante no politizar este proceso porque permitirá ser un referente democrático, porque lamentablemente estamos en un país en el que no se han cuestionado los procesos internos. Por eso es importante no manchar el proceso y dar espacio a que esto se lleve a cabo antes de emitir opinión", apuntó

Finalmente, Marisela Morales declaró que la resolución del Tribunal Electoral salvaguardó los derechos de las personas que se inscribieron, sobre todo de aquellas que solo se inscribieron con el Comité de Evaluación del Poder Judicial.

"Con esta decisión se logra que no se vulneren los derechos de quienes tienen derecho a participar. Esta tómbola está rescatando a esas personas. Estamos en un Estado de protección de derechos humanos, y esta es la forma en que se están salvaguardando", concluyó.

