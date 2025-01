Imelda Garza envía mensaje a Maribel Guardia ante pleito legal: “Piense en Julián, qué hubiera querido”

Aunque son pocos los detalles que Maribel Guardia ha revelado sobre el pleito legal que sostiene con su exnuera, Imelda Garza, han surgido especulaciones ante las que la cantante no dudó en defenderse al revelar la situación en la que se encuentra el caso por la custodia de su hijo, José Julián. Además, aprovechó su presencia ante las cámaras para enviarle un mensaje a la actriz pidiendo llegar a un acuerdo que les permita convivir con el menor.

La actriz de "Lagunilla mi barrio" anunció hace tan sólo unos días del proceso legal que había comenzado contra Imelda Garza Tuñón argumentando que buscaba el bienestar y proteger a su nieto. De inmediato surgieron un rumores que apuntaban a un supuesto consumo de sustancias y la presencia de personas extrañas en la casa donde la cantante vivía con su exsuegra, así como una supuesta infidelidad de Marco Chacón a Guardia.

En entrevista para el programa "De primera mano", Imelda Garza Tuñón habló sobre el proceso legal con el que busca recuperar la custodia de su hijo que continúa con Maribel Guardia luego de que autoridades determinaran que estaría a su cargo por 10 días. La viuda de Julián Figueroa aclaró los rumores que han surgido sobre el caso y aprovechó para enviarle un mensaje a la vedette en el que le pide llegar a un acuerdo que les permita a ambas convivir con el menor.

Imelda Garza fue cuestionada sobre los supuestos problemas de adicciones por los que Maribel Guardia habría comenzado el pleito legal en su contra. También aclara las imágenes difundidas en redes sociales en las que se le ve recibiendo un paquete a mitad de la noche asegurando que se trata de un vapeador.

"No tiene ninguna prueba contundente en mi contra ni donde se pruebe lo que están diciendo. La verdad es que no tiene ninguna prueba en donde vean ellos que lo que dicen es cierto; además, tengo en mi posesión los exámenes toxicológicos que me hice con una persona especializada entrando conmigo al baño, que nunca había hecho eso y no sé por qué me tengo que ver en la necesidad de hacer algo así, y las voy a compartir con ustedes. Si fuera necesario me voy a hacer más exámenes toxicológicos", añadió.