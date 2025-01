Multan a Niurka por no llevar cinturón de seguridad e intenta quemar al oficial de tránsito en redes: “se le antojó”

Niurka Marcos, reconocida vedette cubana conocida por su personalidad extrovertida y sin filtros, volvió a generar polémica en las redes sociales después de un incidente que involucró a un agente de policía en Mérida, Yucatán. De acuerdo con lo dado a conocer, la estrella fue multada por no usar el cinturón de seguridad mientras viajaba como copiloto, lo que desencadenó una serie de reacciones tanto de apoyo como de rechazo entre sus seguidores.

El incidente ocurrió cuando Niurka compartió en sus historias de Instagram un video en el que denunció públicamente al oficial que la multó. Según su versión de los hechos, la vedette consideró que la sanción era injusta, pues había viajado en diversas ocasiones sin el cinturón de seguridad sin recibir ninguna sanción por parte de las autoridades; en el video, se mostró visiblemente molesta con la situación y expresó sus quejas en un tono desafiante, cuestionando la imparcialidad del agente.

Me acaba de parar este personaje, para decirme que me va a poner una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad. Llevo cuatro años en Mérida, Yucatán, viviendo, saludada por todos los oficiales de esta ciudad que, además, superlindos y superamables, y jamás ninguno me había dicho que me está poniendo una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad puesto y vengo de copiloto [...] A él se le antojó eso hoy, dijo bastante molesta en sus historias de Instagram.