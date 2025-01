Niurka Marcos habla de los planes de su hija, Romina, sobre ser mamá con su novia, Laura Salazar

Aunque han pasado tan sólo unas semanas desde que Romina Marcos y la doctora Laura Salazar hicieron público su romance son ya una de las parejas favoritas de la farándula; además, las muestras de cariño entre ellas a través de redes sociales hacen evidente el gran amor que existe. Ante esto, la cantante indicó que entre sus planes podría estar la maternidad, algo ante lo que reaccionó su mamá, Niurka Marcos.

El romance de Romina Marcos generó sorpresa entre sus seguidores al tratarse de su primer noviazgo con una mujer, sin embargo, la cantante se ha mostrado contenta debido que recibe el total apoyo de sus amigos y familia. Pese a que es poco el tiempo que han estado juntas, el gran cariño y conexión que existe entre ellas las ha llevado a pensar en dar un paso importante en su relación al considerar convertirse en madres.

En una reciente entrevista para "De primera mano", Romina Marcos reveló que entre sus planes no estaba convertirse en madre pero el tema ha surgido con su pareja y esto la hizo reconsiderar ya que es uno de los grandes deseos de la doctora Laura Salazar, quien desea ser ella quien lleve al bebé en su vientre: "Ella quiere mucho la experiencia de estar embarazada, como es doctora, quiere saber qué pasa con el cuerpo y sí lo hemos platicado".

Niurka Marcos -que le externó total apoyo a su hija en su relación- fue cuestionada al respecto en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante: "Sería algo muy raro porque ella es una mujer, Laura, una mujer muy varonil y sería muy raro verla embarazada. Bueno, ese es mi punto de vista, pero sí sería raro, un contraste raro (…) Yo creo que Romina mi hija todavía está en un proceso de encontrarse ella, de definirse, de aprobarse, en muchas cosas, en su vida, en su ser, en su existir, en su sentir, creo que ella entiende que si todavía no ha terminado de concomerse ella misma, no está lista para criar a otro ser humano”.

“Ella me lo dijo: 'Tal vez se escuche egoísta, pero sino estoy lista para cuidarme, protegerme, defenderme, todavía soy muy vulnerable. Si todavía no estoy lista para criarme, cómo voy a ser responsable de pretender criar a otro ser humano’. Eso se me hace muy justo, se me hace muy responsable y se me hace muy humano, muy correcto (...) Romina podrá ser que no está lista para enfrentar ciertos aspectos de la vida para ella, pero está segura que no quiere hacer pasar lo mismo que ella siente, de inseguridades y de incorrecciones, a su bebé, y muy bien”. ”, dijo la vedette cubana.