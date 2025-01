"Solita se puso la soga al cuello": Niurka arremete contra Alicia Machado tras haber dicho que no representa a Cuba

Recientemente una intensa polémica se desató luego de que durante la emisión de un programa de Telemundo, Alicia Machado dijera que la famosa vedette Niurka no le parecía una buena representante para la comunidad cubana ante su participación en la nueva temporada de "La Casa de los Famosos All Stars".

Dicho comentario causó el enfado de la bailarina, quien arremetió contra la ex reina de belleza al mandarle un contundente mensaje durante su aparición en el programa "De Primera Mano", en el cual aseguró que su opinión le daba igual y que solo quería llamar su atención porque ella es "la reina del escándalo", además de aclarar que ella nunca ha buscado representar a nadie más que a sí misma, y que a la presentadora no la quieren en Venezuela, su lugar de origen.

Majo Aguilar rompe el silencio sobre su relación con Pepe y Ángela Aguilar: "me incomoda que me escriban de mi prima"

"Qué vas hablar tú de representación si tu gente no te acepta, yo nunca he querido representar a nadie. Yo no represento a nadie más que a mí", declaró Niurka.

Posteriormente, Niurka volvió a tocar el tema durante una entrevista para el programa "Sale el sol", en donde señaló que las declaraciones de Alicia Machado le habían parecido "bastante invasivas" debido a que la presentadora desconoce el fuerte vínculo que mantiene con su audiencia, quienes incluso se pronunciaron a su favor al expresarle que si se sienten representados por ella.

Finalmente aseguró que Alicia Machado se había puesto "la soga al cuello" al haberse metido con ella, declarando que la presentadora era una persona carente de cerebro, y que incluso le había hecho un favor al haberla atacado y comenzado la controversia.

"Encendió el candelero y toda la gente que me ama quiso venir a decirme: `A mi si me representas´. Como solita se puso la soga al cuello. Hay que tener cerebro, pero ya me di cuenta de que ella no tiene, por eso Alicia Machado gracias me hiciste un favor", dijo Niurka con sarcasmo.